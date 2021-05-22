سناب تستحوذ على الشركة المطورة لشاشات نظارتها للواقع المعزز Spectacles

بعد الإعلان عن نظارة Spectacles للواقع المعزز قبل يومين، يبدو أن شركة سناب تسعى للاستفادة أكثر من تقنية نظارتها الجديدة من خلال الاستحواذ على شركة WaveOptics المطورة للشاشات المستخدمة في النظارة.

وذكر موقع The Verge، إن سناب قامت بصفقة استحواذ على WaveOptics بقيمة تصل لأكثر من 500 مليون دولار أمريكي، لكنها ستستمر بالعمل كشركة منفردة ولن تمنعها من تزويد الشاشات والتقنية الخاصة بالواقع المعزز للشركات الأخرى حتى في حال تطوير نظارة مشابهة لـ Spectacles.

قامت سناب بالإعلان عن الجيل الثالث من نظارة Spectacles قبل أيام بعد نجاح الجيل الأول والثاني من نظارتها، لكنها هذه المرة قدمتها مع مزايا أكثر ودعم أفضل للواقع المعزز.

المصدر:

The Verge