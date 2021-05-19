تعرف على أول نسخة من نظام تشغيل أندرويد 12

كشفت شركة جوجل عن نظام تشغيل أندرويد 12 في مؤتمرها السنوي I/O، الذي يأتي مع نسخته التجريبية “بيتا” المتاحة للجمهور وستتوفر للتنزيل لمستخدمي هواتف بكسل وبعض هواتف الشركات الأخرى.

ستسارع شركات شاومي، فيفو، أوبو، ريلمي، نوكيا، تيكنو، TCL، شارب، ون بلس، أسوس، وZTE، لتوفير هذه النسخة على هواتفها للراغبين بتجربتها، بجانب توفرها على هواتف جوجل نفسها.

كما هي العادة، فإن نظام التشغيل حمل تغيرات على مستوى التصميم وهذه المرة مع تصميم Material You الجديد من جوجل بعد تصميم Material Design الذي تم استخدامه على مدار سنوات ماضية.

ومع التصميم الجديد، فقد تغير شكل النظام كثيرًا من خلال طريقة عرض الأيقونات أو الخيارات أو القائمة العلوية والخيارات الجانبية.

وتهدف جوجل لتعزيز حماية المستخدمين مع نسخة أندرويد 12 من خلال إتاحة خيارات التحكم في استخدام التطبيقات للموقع الجغرافي، وإظهار اشعار في القائمة العلوية في حال كان أي تطبيق يستخدم الكاميرا أو الميكروفون بالخلفية أو دون موافقة المستخدم على ذلك.

بعض مزايا أندرويد 12 الأخرى

زر التشغيل سيعمل على فتح مساعد جوجل عند الضغط المطول، بطريقة مشابهة لمساعد سامسونج بكسبي على هواتف جالكسي.

تغيير مؤشرات وصول التطبيقات لأذونات الميكروفون والكاميرا.

خيار يتيح إيقاف مستشعر الكاميرا والميكروفون مباشرة من لوحة الإعدادات السريعة.

لوحة معلومات خصوصية جديدة وبتصميم عصري.

تحويل خيار فتح خدمات Google Pay و Google Home من زر التشغيل إلى لوحة الإعدادات السريعة.

كانت جوجل قد تحدثت عن تحسينات كبيرة على نظام أندرويد أوتو من خلال النسخة الأخيرة، وقالت إنها تعمل مع شركات السيارات على تحويل الهواتف الذكية التي تدعم نظامها لتكون بمثابة مفتاح افتراضي للسيارات الحديثة من BMW وغيرها، وكذلك مشاركة المفتاح الافتراضي مع الآخرين.

يُشار إلى أن إتاحة النسخة التجريبية يختلف من شركة لشركة ولطبيعة الهاتف المستخدم وإذا كان يدعم التحديث أم لا.

كما أنه من المنتظر وصول مزايا أخرى مع أندرويد 12 بالتزامن مع إطلاق النسخة النهائية في النصف الثاني للعام.

نظرة على أندرويد الجديد من جوجل:

المصدر:

Google Developers