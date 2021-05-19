إلغاء معرض IFA 2021 في ألمانيا بسبب كورونا

بعد التحضيرات الهائلة التي قامت بها اللجنة المنظمة لمعرض IFA 2021 السنوي في برلين، لم تفلح الجهود لاحتضان المعرض وتم الإعلان عن إلغاءه رسميًا لهذا العام بسبب كوفيد 19.

وعللت IFA إلغاء المعرض بسبب تفشي فايروس كورونا حول العالم والاختلافات في معدل التطعيمات بين الدول المختلفة، حيث تفرض بعض الدول قرارات صارمة على حركة التنقل من وإلى بعض البلدان ومنها ألمانيا، وبالتالي من الصعب على المشاركين والمدعوين الحضور بأريحية للمكان.

كان معرض IFA 2020 قد أقيم ولكن بشكل جزئي عندما كانت حالات كورونا لا تتجاوز 3 آلاف بالمعدل اليومي في ألمانيا، لكنها الآن تتخطى حاجز 20 ألف، وهو ما أثار علامات الاستغراب عند الإعلان عن إقامة المعرض هذا العام، إلا أن كل ذلك انتهى رسميًا مع عدم القدرة على تنظيمه بالكامل.

الجدير بالذكر أن معرض IFA 2021 في العاصمة الألمانية برلين يُعد من أهم الفعاليات للشركات إنتاج الأجهزة الإلكترونية والاستهلاكية في العالم.

المصدر:

IFA