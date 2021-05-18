كلوب هاوس تعمل على إتاحة تطبيقها لجمهور أندرويد حول العالم خلال أسبوع

أعلنت كلوب هاوس “Clubhouse” عن النسخة التجريبية من تطبيقها لمستخدمي أندرويد الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة فقط، لكنها تسعى الآن لتوفير التطبيق لجميع المستخدمين حول العالم مع نهاية الأسبوع الحالي.

وقال موقع TechCrunch إن التطبيق سيتاح اليوم للمستخدمين في البرازيل وروسيا واليابان وهي من أكبر الأسواق العالمية، ثم سيتاح في السوق النيجيري والهندي بعد 3 أيام، ثم سيكون متاح لجميع المستخدمين حول العالم مع نهاية 21 مايو.

كان تطبيق كلوب هاوس يتوفر لمستخدمي iOS منذ مارس 2020 واستطاع تحقيق نجاح منقطع النظير بعد إطلاقه بمدة قصيرة، لكن مع نهاية العام تراجعت عدد تنزيلات التطبيق بسبب عدم وجود نسخة لمستخدمي أندرويد وطرح المنافسين مزايا مشابهة مثل تويتر وفيس بوك، ما دفعها للإسراع في تطوير نسخة أندرويد وطرحها.

سيكون التطبيق متاحًا للتنزيل من المتاجر في جميع العالم بحلول 21 مايو، لكنه من الممكن أن يصل في وقت أقرب لبعض البلدان.

المصدر:

TechCrunch