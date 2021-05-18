سناب شات تطلق ميزة Spotlight في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة سناب عن إطلاق ميزة Spotlight الجديدة على تطبيق سناب شات في منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ميزة تساعد في تسجيل ونشر مقاطع قصيرة بطريقة مشابهة لتطبيق تيك توك.

وستتوفر الميزة التي تم إطلاقها في شهر يناير 2021 واستقطبت المنصة ما يزيد عن 100 مليون مستخدم، لنحو 75 مليون مستخدم في المنطقة.

على الجانب المقابل، ستوفر سناب برنامج المكافآت الخاص بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف للاحتفاء بابتكارات المستخدمين ومكافئتهم عبر منحهم فرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات شهريًا. وتقول الشركة إنه يمكن لجميع المستخدمين تحقيق الأرباح من قصصهم ولقطاتهم، دون أن يكونوا من المشاهير أو المؤثرين أو الشخصيات العامة، ما يعني أن Spotlight توفر فرصاً عادلة وممتعة ومجزية للجميع.

وقال حسين فريجة، مدير عام سناب في الشرق الأوسط، معلقاً على ذلك: “في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، لطالما أدرك مستخدمو التطبيق القيمة الشاملة التي توفرها المنصة، سواء عبر نوافذ الدردشة أو مزايا الخرائط أو القصص أو المحتوى، لكنهم كانوا يبحثون عن أساليب أخرى لمشاركة المحتوى على نطاق أوسع. وبالتالي، تأتي منصة Spotlight ثمرة للرؤى والتفكير المتعمق بتطلعات مستخدمي سناب شات وتفضيلاتهم وقيمهم، كما أنها مصممة وفقًا لفلسفتنا القائمة على دمج حماية الخصوصية في التصميم، حيث تأتي سلامة وحماية المستخدمين على رأس قائمة أولوياتنا. ونأمل لمنصة Spotlight أن تواصل مساهمتها في الحد من العوائق المرتبطة بابتكار المحتوى، وتشجيع مستخدمي سناب شات على التعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم من خلال إتاحة الفرصة للجميع لنشر المحتوى على نطاق واسع والفوز بجوائز نقدية”.

وتُشير سناب إلى أن معدلات استخدام التطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتفوق على المعدل العالمي، حيث يتفاعل أكثر من 85٪ من مستخدميها اليوميين في المنطقة عبر عدسات التطبيق. ووفقًا لدراسة صادرة مؤخرًا قامت بإعدادها، يولي “جيل سناب شات” في الشرق الأوسط أهمية كبيرة لعلاقاتهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء، حيث تساعد تطبيقات الاتصال والكاميرا في توطيد تلك العلاقات.