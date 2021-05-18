أمازون في محادثات لشراء استديوهات MGM مقابل 9 مليارات دولار

تحدثت تقارير صحفية اليوم عن مفاوضات بين شركة أمازون واستديوهات MGM تقوم بموجبها الأولى بالاستحواذ على الثانية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار أمريكي.

وتهدف أمازون لتعزيز تواجدها في صناعة المحتوى عبر خدمة برايم فيديو من خلال تقديم محتوى جديد وإضافة أعمال أخرى لمكتبتها، حيث تمتلك استديوهات MGM مكتبة ضخمة من الأعمال كونها من أوائل منتجي الأفلام السينمائية في العالم.

وإذا اكتملت عملية الاستحواذ، فإنه من المتوقع مشاهدة أفلام مثل سلسلة جيمس بوند، و The Hobbit، و Robocop، وأعمال مثل Stargate، وغيرها من مئات الأعمال الكلاسيكية.

ومن غير المعروف إذا ما كانت أمازون ستدمج MGM مع استديوهاتها الخاصة أم ستعمل بشكل منفرد لصالحها.

المصدر:

Variety