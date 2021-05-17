سامسونج تكشف عن 3 أنواع من الشاشات القابلة للطي واللف

كشفت شركة سامسونج اليوم عن أنواع جديدة من الشاشات القابلة للطي واللف من نوع OLED التي حملت تقنيات مختلفة يُنتظر أن تشكل مستقبل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وذلك بجانب كشفها عن أول شاشة تدعم وجود الكاميرا خلفها.

جاء إعلان الشركة الكورية عن الشاشات ضمن معرض Display Week 2021 الذي نظمته وشهد وجود شاشات قابلة للطي واللف.

شاشة S-Foldable OLED

توفر هذه الشاشة تقنية طي مزدوجة للشاشة، بحيث تتيح طي الهاتف للداخل أو الخارج وحتى طيه مرتين لتقليل حجمه، وبالتالي تتيح للمستخدمين اختيار الحجم المناسب لكل مهمة عند الحاجة.

ستوفر الشاشة حجم حتى 7.2 بوصة عند فتحها بشكل كامل، وغالبًا سنشاهدها مع أحد هواتف سامسونج المقبلة بالنصف الثاني للعام.

شاشة Slidable OLED

تختلف هذه الشاشة في تصنيعها عن الشاشة السابقة يكونها قابلة للف وليس الطي المعتاد، فعند الحاجة يمكن للمستخدم سحب الجانب وزيادة حجم الشاشة كما يرغب، أو يمكن تخصيص الجانب الذي تم تكبيره لعرض أيقونات أخرى أو فتح تطبيقات مغايرة.

هذه الشاشة لا يحتاج فيها المستخدم لطي الهاتف وسبق أن رأينا LG تكشف عن شاشة مشابهة قبل خروجها من السوق.

شاشة سامسونج 17

وكما يظهر من اسمها فهي تأتي بقياس 17 بوصة، وهي مخصصة للأجهزة اللوحية، حيث يمكن استخدامها كجهاز لوحي تقليدي أو فتحها لتصل حتى 17 بوصة وتصبح أشبه بحاسوب محمول كامل مع تقنية اللمس

ستوفر الشاشة أبعاد 4:3، وستكون مناسبة لصانعي المحتوى والكتابة أو حتى لمشاهدة الفيديوهات والأفلام بوضوح عال وسهولة.

شاشة سامسونج UPC

اسم UPC هو اختصار لـ Under Panel Camera أو كاميرا تحت الشاشة، ومهمتها ظاهرة كما هو واضح من اسمها المباشر.

تتيح هذه الشاشات إمكانية وضع الكاميرا الأمامية تحتها، وبالتالي الحصول على شاشة كاملة وكاميرا أمامية غير ظاهرة بنفس الوقت.

وعلى ما يبدو أن سامسونج ترغب بطرح هذه التقنية مع الحواسيب المحمولة قبل الهواتف والأجهزة اللوحية، وربما يعود السبب لعدم الحاجة لجودة عالية في الصور مقارنة مع الهواتف الذكية عند التقاط صور السيلفي، ما يعني اختبارها وتطويرها إلى أقصى حد قبل طرحها على الأجهزة الذكية.

من المتوقع رؤية الشاشات الجديدة مع أجهزة سامسونج القابلة للطي هذا العام مثل Galaxy Z Fold 3، أو العام المقبل.

المصدر:

Samsung