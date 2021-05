تويتر ستطلق خدمة Twitter Blue مع عدة مزايا بسعر يصل 3 دولارات شهريًا

أعلنت تويتر قبل عدة أشهر عن رغبتها بإطلاق عدة خدمات مدفوعة سواء كانت لها أو لصانعي المحتوى، وبعد أن أعلنت عن خدمة وعاء الهدايا وSupper Follow، تستعد لإطلاق خدمة الاشتراكات الشهرية Twitter Blue.

ستوفر الخدمة عدة مزايا للمستخدمين مثل عدم ظهور الإعلانات، وميزة تجميع القوائم معًا، وميزة أخرى لإلغاء ارسال التغريدات خلال مدة محددة.

وبحسب ما نشرت جين مانشون ونغ، المحللة والمسربة المعروفة فيما يخص التطبيقات، فإن تويتر تعمل على اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة Twitter Blue مع أفضل تجربة مستخدم لتقديمها للحسابات خاصة وأنها ستكون باشتراكات شهرية.

ستكون رسوم الخدمة نحو 3 دولارات وفقًا لجين مانشون ونغ، لكن حتى الآن لم تظهر تأكيدات من الشركة حول الخدمة وموعد ظهورها وسعرها، إلا أنه من المتوقع أن يتم الكشف عنها بوقت قريب رسميًا.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH

Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021