انستجرام تخطط للسماح بنشر المحتوى عبر موقع الويب

لسنوات طويلة اقتصر عمل انستجرام على تطبيق الهواتف الذكية، ثم بعدها أطلقت الشركة نسخة ويب للموقع منذ عدة سنوات لكن للتصفح والمتابعة ولاحقًا للرسائل الخاصة، لكنها الآن تعمل على تعزيز تواجدها على الويب من خلال السماح بنشر المحتوى من الموقع الإلكتروني.

وبحسب أليساندور بالوتزي، المتخصص في تسريبات التطبيقات، بدأت انستجرام باختبار ميزة تتيح رفع المحتوى من صور وفيديو عبر موقع الويب، وهذه العملية تتم داخل الشركة حاليًا – أي أنها تحتاج لبعض الوقت لكي تصل للمستخدمين.

ونشر بالوتزي صورًا لآلية رفع المحتوى عبر موقع الويب وكيف يمكن تحديد المحتوى ونشره من المتصفح بطريقة سهلة وسلسلة.

ستمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من رفع ونشر المحتوى من أي مكان في حال إطلاقها، كما أنها ستساهم في التسهيل على صناع المحتوى في نشر محتواهم الذي يتم مونتاجه عبر أجهزة الكمبيوتر ودون الحاجة لنقله على هواتفهم لنشره.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021