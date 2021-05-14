الولايات المتحدة تحقق مع منصة تبادل العملات الرقمية Binance بداعي غسيل الأموال

أشارت تقارير صحفية إلى بدء الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق مع منصة تبادل العملات الرقمية المشفرة Binance – التي تعد أكبر المنصات في المجال.

ويأتي هذا التحقيق بسبب شبهات غسيل أموال تتم عبر المنصة، وذلك بقيادة دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة العدل في الولايات المتحدة.

وترغب الحكومة الأمريكية في التحقيق بطريقة تبادل العملات الرقمية المشفرة وإمكانية استخدام Binance في غسيل الأموال، من خلال بيع وشراء هذه العملات.

وعلق مؤسس المنصة ومديرها التنفيذي، تشانغبينغ شاو، على القصة بقوله إنهم تعاونوا مع الجهات القانونية لحل أي مشكلات متعلقة بالموضوع.

جاءت القضية بالتزامن مع إعلان إيلون ماسك عن توقف شركته تسلا بيع سياراتها الكهربائية باستخدام العملات الرقمية رغم فتحها هذا الباب قبل فترة بسيطة فقط، ما ساهم بتراجع قيمة بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر لتصل حاجز 50 ألف دولار.

المصدر:

Bloomberg