تيك توك تختبر إضافة أداة للتوظيف عبر مقاطع الفيديو القصيرة

يبدو أن تيك توك لا تريد التوقف عن جذب المستخدمين من جميع أنحاء العالم والوقوف أمام الشركات الأمريكية، فبعد نجاحها الساحق في مقاطع الفيديو القصيرة وجذب صانعي المحتوى، بدأت الآن في اختبار أداة توظيف من خلال مقاطع الفيديو القصيرة.

ستجلب الأداة الجديدة خدمة تتيح للشركات البحث عن الموظف المناسب من خلال المنصة، وستساعد المستخدمين على الوصول للشركات اللاتي يرغبون بالعمل معها.

وتُشير المصادر إلى أن الميزة لن تكون مدمجة بشكل مباشر في التطبيق نفسه بالرغم من اعتمادها على إنشاء السيرة الذاتية من خلال مقاطع الفيديو، بل ستكون ضمن موقع مخصص لذلك متصل بالتطبيق الرئيس.

ربما تساعد هذه الإضافة من تيك توك في تغيير طريقة التوظيف بشكل أسرع حول العالم، لكن ذلك مرهون باقتناع الشركات والباحثين عن الوظائف فيها.

المصدر:

Axios