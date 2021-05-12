الحكومة الأمريكية توافق على رفع الحظر عن شاومي

بعد أن تم حظرها في نهاية عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عادت شاومي إلى قائمة الشركات المصرح بها للعمل في الولايات المتحدة والتعاون مع الشركات الأمريكية، وذلك بعد فوزها في معركتها القضائية ضد الحكومة الأمريكية.

وسبق أن رفعت شاومي قضية ضد حكومة الولايات المتحدة تعارض فيها الحظر الظالم عليها على حسب تعبيرها، لتحصل الآن قرار قضائي يتيح لها العمل مجددًا وفقًا لموقع Bloomberg.

كانت الحكومة الأمريكية السابقة قد وضعت شاومي وعدد من الشركات الصينية الأخرى في القائمة السوداء في شهر يناير بنهاية الفترة الرئاسية معللة ذلك بتعاونها مع الجيش الصيني، إلا أن الأمور عادت لمجاريها الآن بعد إثبات استقلالية الشركة في المحكمة.

يُشار أن هناك عدد من الشركات الصينية واجهت الحظر مع عقوبات قاسية من الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب وعلى رأسها هواوي التي لم تتمكن من حل مشاكلها حتى الآن.

المصدر:

Bloomberg