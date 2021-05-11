مايكروسوفت: “التأهب الرقمي” سرَّع تكيف القطاعات مع متغيرات جائحة كورونا

نشرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، التابعة لمجموعة الإيكونوميست، نتائج دراسة متعمقة أعدتها بتكليف من شركة مايكروسوفت حول تطور العلاقة بين التقنية والأعمال والناس خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال استطلاع آراء قادة الأعمال في ثمان صناعات متميزة.

وبيّنت الدراسة أن “التأهب الرقمي” ساعد المنظمات والقطاعات المختلفة على التكيف سريعًا مع المتغيرات التي أحدثتها الجائحة العام الماضي حسبما تم نشره، كما بحثت على وجه التحديد في “سلاسل التوريد”، و”العمل عن بعد”، و”التحليلات التنبؤية”، و”اتخاذ القرارات”، وسلامة الموظفين وصحتهم الجسدية والنفسية.

وعلقت رئيس التحول التقني لدى مايكروسوفت العربية، زينب الأمين، بقولها إن الأدوات الرقمية المختلفة من مايكروسوفت، أثبتت فاعليتها على مستوى القطاعات والأفراد والمجتمع عمومًا، بل وكان لها دور كبير في مواجهة التداعيات الناشئة عن الجائحة، وأوضحت أن نتائج الدراسة في مجمل الصناعات، بلورت مفهومًا مهمًا وهو قدرة التكنولوجيا الرقمية الكبيرة في تعزيز الكفاءات الإنتاجية والتشغيلية وزيادة مرونة الأعمال التجارية واستدامتها وعدم انقطاعها تحت أي ظرف كان. وأضافت مؤكدة إن المنظمات الأكثر استعدادًا لتبني التقنية هي الأكثر نجاحًا.

من جانبه، قال مايكل غولد، مدير التحرير في وحدة الاستخبارات الاقتصادية لمجموعة الايكونمست:”أظهر وباء كوفيد-19 مدى أهمية الأدوات الرقمية بالنسبة للشركات من حيث سرعة التكيف والاستجابة السريعة لمواجهة الاضطرابات الكبيرة، كما أظهرت الدراسة أيضًا أن الأمر لا يتعلق فقط بمسار عملها، بل في تعزيز قناعتها بدور التحول الرقمي في سد فجوة المهارات الرقمية بين الموظفين، وخدمة عملاءها”.

وتحدثت الدراسة عن علاقة طردية بين قوة الشركات في التحول الرقمي واستجابتها للتكيف مع الأحداث المفاجئة، وأشارت إلى استجابة الشركات وتكيفها مع الأحداث المفاجئة، واستعادة العمليات وخدمة العملاء أسرع مقارنة بغيرها، كلما كانت أقوى في التحول الرقمي.

إليكم أهم ما تناولته دراسة مايكروسوفت

مسارات التأثيرات المجتمعية:

ارتفعت نسبة آراء المشاركين في الاستطلاع حيال ضرورة التقنية للموظفين من 24 % إلى 36% في عصر كوفيد-19، بزيادة 10% خاصة في مجالات “التصنيع، والخدمات المالية، والبيع بالتجزئة والتعليم”، وقالت معظم الشركات أن الوباء سلط الضوء على الحاجة للمساهمة بشكل أقوى في النتائج الاجتماعية بنسبة 75%.

تسارع الاستثمارات التقنية:

تشير الدراسة إلى أن أولئك الذين لديهم تجارب رقمية متميزة، ساعدتهم تجاربهم كثيرًا في تسهيل العمل عن بعد، ودعم الأدوار الموزعة، واستعادة سلاسل التوريد المعطلة، والتعامل مع العملاء بطرق جديدة.

ورغم أن التحول الرقمي مكّن من استمرارية الأعمال، إلا أنه تواجد هناك ثغرات في المهارات والخصوصية والأمن والامتثال مع تطبيق المنظمات للتقنيات الجديدة، لذلك عجلت المنظمات بمبادرات التحول الرقمي، وبدأت تعتمد بشكل أكبر على أدواتها، واحتلت التقنية السحابية ذلك بنسبة 50%، وأكد قادة الأعمال أنها لعبت دورًا حاسما في استدامة وتطور عملياتها خلال الجائحة، وتلتها الممكنات الرقمية لتيسير “العمل عن بُعد” بنسبة 40%، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بـ 33%، فيما حصد إنترنت الأشياء على 31%.

تأثير جائحة كورونا على الصناعات وفقًا لدراسة مايكروسوفت:

بعد أن أظهر الوباء الثغرات الرقمية بطرق مختلفة، أعرب المتخصصون عن قلقهم بشأن إمكانية الوصول والاندماج، وكانت النتائج على النحو التالي: