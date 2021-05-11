إنفيديا تكشف عن GeForce RTX 3050 و 3050 Ti للأجهزة منخفضة السعر

أعلنت إنفيديا رسميًا عن معالجاتها الرسومية GeForce RTX 3050 و 3050 Ti بالتزامن مع طرح إنتل لخمس معالجات جديدة في السوق، وإعلان عدد من الشركات عن إضافة هذه المعالجات في أجهزتها.

كانت شركة سامسونج قد كشفت مسبقًا عن معالجات إنفيديا بشكل غير مباشر عندما أعلنت عن حواسيب جالكسي نهاية الشهر الماضي، لكن إنفيديا الآن أعلنت عنها رسميًا وتواجدها على عدد من الحواسيب المحمولة من مختلف الشركات.

تستهدف معالجات إنفيديا RTX 3050 و 3050 Ti الحواسيب المحمولة ذات القيمة المعقولة التي يمكن لمعظم المستخدمين الحصول عليها، من خلال أجهزة تبدأ مع 800 دولار أمريكي تقريبًا. وتوفر هذه الأجهزة تقنيات تتبع الأشعة كما هو الحال مع الأجهزة التي تحمل المعالجات الأقوى، لكنها مع قدرات أقل نسبيًا مثل السعة التي تصل 4 جيجابايت أو الذاكرة الافتراضية البالغة 6 جيجابايت.

ويوفر معالج رسومات إنفيديا RTX 3050 Ti معدل إطارات يصل 80 إطار في الثانية على دقة 1080 بكسل ويمكن رفعها حتى 95 إطار في الثانية بدعم تقنية DLSS – أعلى مما يوفره المعالج القوي 1650 Ti.

وتمثل هذه الخطوة من إنفيديا نقلة مهمة في توفير معالجات الرسومات بتقنية تتبع الأشعة لطبقة أوسع من المستخدمين مع أجهزة بأسعار في المتناول، حيث أن معظم الأجهزة بالمعالجات الجديدة سيكون سعرها بحدود أو أقل من 1,000 دولار أمريكي.

الأجهزة التي ستوفر معالجات إنفيديا GeForce RTX 3050 و 3050 Ti

ستتوفر المعالجات الجديدة مع أجهزة محمولة من مختلف الشركات مثل Razer Blade 15، Alienware M15 RS، و MSI GS76، بالإضافة إلى Zephyrus M16 من أسوس، وجهاز Ideapad 5i Pro من لينوفو، و Creator Z16 من MSI، فضلًا عن جهاز ديل XPS 17، و Zbook Studio من HP.