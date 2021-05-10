إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق كلوب هاوس على أندرويد

أطلقت كلوب هاوس “Clubhouse” أول نسخة تجريبية لتطبيقها لمستخدمي أندرويد والبداية من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن كان التطبيق حكرًا على نظام iOS منذ إطلاقه.

وكما الحال مع ما كان يحصل بتطبيق iOS، سيكون تطبيق أندرويد متاح بنظام الدعوات فقط وفي الولايات المتحدة، لكنه سيصل للبلدان الأخرى حول العالم خلال الأيام والأسابيع القادمة.

استحدث تطبيق كلوب هاوس ثورة المحتوى الصوتي على الإنترنت وشهد نموًا كبيرًا العام الماضي في ظل كورونا، لكنه شهد تراجعًا في النمو منذ بداية العام بسبب بقاءه بشكل حصري لمستخدمي iOS، وهو ما أرادت شركته تغييره من خلال طرحه للمزيد من المستخدمين حول العالم.

وسيكون التطبيق في منافسة قوية الآن مع خدمات مثل تويتر سبيسز المطروحة لمستخدمي أندرويد منذ فترة، ما سيشكل تحد قوي لجذب مستخدمي أندرويد.

المصدر:

Clubhouse