الهند تمنع دخول الأجهزة المصنوعة في الصين لحث الشركات على تصنيعها بالداخل

بعد مناوشات على الحدود الهندية الصينية في العام الماضي، قررت الهند اتخاذ خطوات وعقوبات اقتصادية على جارتها الصين ومنعت عدة شركات بينها تقنية للعمل بداخلها، مثل تيك توك، كما قامت بمنع استيراد بضائع ذات صلة من جارتها ويبدو أن الأمر مستمر حتى الآن.

تقول رويترز أن الهند منعت استيراد الأجهزة المختلفة التي صنعت في الصين وتحوي رقاقات WiFi، بما فيها الحواسيب المحمولة، الهواتف، الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية، سماعات البلوتوث، وغيرها.

وشكل هذه القرار من الحكومة الهندية ضربة موجعة للشركات العالمية مثل ديل واتش بي، وكذلك الشركات الصينية لينوفو، فيفو، وأوبو اللاتي لم تتمكن من طرح أجهزتها في السوق منذ نهاية العام الماضي.

وتشير مصادر رويترز لوجود أكثر من 80 نوع مختلف من الأجهزة من شركات أمريكية وصينية وكورية تنتظر موافقة وزير الاتصالات الهندي لدخول الدولة، لكنه حتى الآن لم يسمح بدخولها منذ شهر نوفمبر 2020.

وشمل المنع حتى منتجات الشركات الهندية التي يتم صناعتها في السوق الصيني أو التي يتم تجميعها في الصين وتحوي رقاقات اتصال.

وتشير المصادر إلى أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي لإجبار الشركات العالمية على تصنيع أجهزتها داخل الهند بالكامل، وذلك بعد قيام العديد من الشركات بتصنيع أجهزتها ومعظم قطعها في البلاد مثل سامسونج وشاومي، كما أن ذلك سيساعدها بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد من جارتها الصين.

المصدر:

Reuters