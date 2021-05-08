مايكروسوفت ربما توقف العمل على نسخة ويندوز 10 المخففة Windows 10X

بعد عام ونصف على إعلان مايكروسوفت عن نسخة ويندوز 10 المخففة Windows 10X الموجهة للحواسيب المحمولة الصغيرة والأجهزة ذات الشاشات المزدوجة، يبدو أن الشركة ستتوقف عن ذلك الإعلان ولن تكمل مشروعها وفقًا لأحدث التقارير.

أشار موقع The Verge، أن مايكروسوفت لن تطلق نسخة Windows 10X هذا العام، وربما لن تطلقها على الإطلاق في المستقبل.

وتخطط الشركة وفقًا للتقرير إلى دمج بعض مواصفات النظام الذي طورته مع نسخة ويندوز 10 ضمن الإعدادات، وبالتالي تتيح واجهة المستخدم والخصائص الأخرى مثل الشاشة المزدوجة ضمن نظامها الرئيس لتتمكن الشركات المصنعة من استخدام هذه الإعدادات على أجهزتها عند إطلاقها.

ويعود السبب في إلغاء فكرة طرح Windows 10X لاختلاف النظام مع نسخة ويندوز 10 التقليدية، حيث أظهر أفراد الشركة علامات عدم ارتياح لاستخدام نظام تشغيل مختلف عن النظام الاعتيادي، وذلك بسبب بناء مايكروسوفت النظام المخفف من البداية بشكل مختلف عن النظام العادي.

رغم ذلك، أظهر الأفراد إعجابهم بالخصائص التي يحملها النظام، وهو ما دفع الشركة إلى التفكير في دمجها بنظام ويندوز 10 التقليدي وإلغاء فكرة طرحها بنظام منفصل.

كانت مايكروسوفت قد أعلنت عن نسخة Windows 10X في أكتوبر 2019 رفقة جهاز Surface Neo الذي يحمل شاشة مزدوجة. ووضعت جهدها للتغلب على نظام تشغيل كروم من جوجل الذي يستهدف الأجهزة الخفيفة، لكن الأمور لم تسر لصالحها.

المصدر:

The Verge