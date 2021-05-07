نينتندو باعت نحو 29 مليون جهاز سويتش العام الماضي بينها 5 ملايين في الربع الأخير

أعلنت شركة نينتندو عن بيع 4.73 مليون جهاز سويتش في الربع الأخير، ما يقارب ضعف توقعات الشركة وبنمو 44% عن نفس الفترة من العام الماضي. ليرتفع بذلك إجمالي مبيعات الجهاز إلى 28.83 مليون وحدة خلال العام الماضي.

وحققت نينتندو نموًا في المبيعات السنوية قدره 37% في 2021 مقارنة مع 2020، وهو ما يشكل قفزة كبيرة في المبيعات التي فاقت توقعات المحللين والشركة نفسها.

ورفقت الشركة بهذه الأرقام المبيعات الكلية لجهاز سويتش إلى 84.59 مليون وحدة مباعة منذ إطلاقه، فيما تهدف لبيع 25.5 مليون وحدة إضافية في الاثني عشر شهر القادمة – سنتها المالية التي تبدأ من شهر أبريل 2021 وحتى مارس 2022.

على نفس الجانب، تمكنت الشركة من بيع 230 مليون نسخة من الألعاب في العام الماضي، في قفزة كبيرة مقارنة بالتوقعات التي كانت تهدف لها الشركة بواقع 90 مليون لعبة.

وقد حلت لعبة Animal Crossing في المرتبة الأولى من ناحية مبيعات الألعاب مع أكثر من 32 مليون نسخة مباعة منذ إطلاقها في شهر مارس 2020. فيما بيعت حزمة سوبر ماريو Super Mario 3D All-Stars التي تعد إعادة انتاج لألعاب ماريو الكلاسيكية نحو 9 ملايين مرة. أما لعبة Mario Kart 8 فحققت 10 ملايين عملية شراء جديدة لتعزز موقعها في أكثر الألعاب انتشارًا على أجهزة سويتش منذ إطلاقها.

وبهذه الأرقام، شكلت مبيعات نينتندو من الألعاب والاشتراكات زيادة بنسبة 37% عن مبيعات الشركة خلال العام المالي 2020.

المصدر:

Nintendo