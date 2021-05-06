شركة IBM تكشف عن صناعة أول رقاقة معالجة بتقنية 2 نانومتر

كشفت شركة IBM الرائدة في تطوير الأنظمة والأجهزة الإلكترونية عن تطوير أول رقاقة بتقنية 2 نانومتر في العالم، لتتفوق على كبرى الشركات العالمية في هذا المجال في مقدمتها سامسونج وهواوي وكوالكوم وإنتل.

وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت من وضع 50 مليار ترانسيستور في رقاقة معالجة صغيرة بحجم أنملة الأصبع، وهذه الرقاقة بإمكانها توفير سرعة في العمل أكثر بنحو 45% من رقاقات 7 نانومتر، وكفاءة في استهلاك الطاقة أكثر بنحو 75% كذلك.

ووفقًا للأرقام، فإن رقاقة المعالجة بتقنية 2 نانومتر بإمكانها مد عمر البطارية إلى 4 أضعاف مقارنة مع رقاقات 7 نانومتر – ما يعني عدم الحاجة لشحن الهاتف إلا مرة واحدة كل 4 أيام على حسب تعبير الشركة.

وستساعد رقاقات المعالجة بتقنية 2 نانومتر في توفير مساحة أكبر للمصنعين داخل الأجهزة المحمولة من هواتف ذكية وأجهزة لوحية وحواسيب، كما أنها ستساعد في تطوير استخدام تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس المتوقع إطلاقه بداية 2028، بجانب توفيرها سرعة أكبر وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

يُشار أن معظم الشركات تمكنت من استخدام تقنيات 7 نانومتر في أجهزتها الفترة الماضية في مقدمتها هواوي التي كانت أول من طرح التقنية، ثم جاءت تقنية 5 نانومتر التي توافرت مع رقاقات سامسونج وكوالكوم – كلاهما تستخدمان تقنية سامسونج 5 نانومتر، وكذلك آبل وAMD اللتان تستخدمان تقنية 5 نانومتر من TSMC. فيما حين مازالت إنتل تستخدم تقنية 10 نانومتر في معالجاتها رغم القوة الكبيرة التي تقدمها لكنها تسعى لطرح معالجات بتقنية 7 نانومتر قريبًا.

كانت سامسونج وعدد من الشركات الأخرى تعمل على تطوير رقاقات معالجة بتقنية 3 نانومتر لطرحها للاستخدام التجاري الفترة المقبلة، لكن IBM تفوقت عليها جميعًا وأعلنت عن رقاقة 2 نانومتر الآن.

المصدر:

IBM