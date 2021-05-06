تويتر تتيح عرض الصور بالحجم الكامل على الصفحة الرئيسية لمستخدمي أندرويد و iOS

قبل نحو شهر ونصف من الآن، بدأت تويتر باختبار ميزة تتيح عرض الصور بحجمها الكامل في الخط الزمني على الصفحة الرئيسي بعد سنوات من ظهور الصور مقصوصة وعدم ظهورها بالحجم الكامل إلا عند الضغط عليها وفتحها، والآن تتيح الميزة لجميع المستخدمين على تطبيقاتها.

وأصبح بإمكان مستخدمي تويتر على أندرويد و iOS رؤية الصور كاملة على الصفحة الرئيسية سواء كانت طويلة أم عريضة، بدلًا من رؤيتها بنفس مقصوصة لتكون بحجم موحد كما جرت العادة.

يأتي هذا التغيير مع على عرض الصور بعد فترة قصيرة من السماح للمستخدمين برفع الصور بدقة 4K على المنصة في خطوة مهمة لصانعي المحتوى من المصورين والمصممين.

المصدر:

Twitter