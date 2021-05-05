جوجل تستعد لإطلاق السماعة اللاسلكية Pixel Buds A

ربما ترغب جوجل بتشويق المستخدمين حول سماعة الأذن اللاسلكية القادمة، حيث نشرت على حسابها في تويتر صورة لسماعة Pixel Buds A ثم قامت بحذفها ليظهر وأن الإعلان جاء عن طريق الخطأ.

كانت جوجل قد كشفت عن سماعة Pixel Buds عام 2019 مع ميزة الترجمة الفورية، لكن التوقعات تشير إلى رغبتها بطرح نسخ بسعر أقل ولذا ستقدم سلسلة A مثلما الحال مع هواتف بكسل الرائدة وإطلاقها نسخ بمواصفات أقل وسعر أقل.

وبينما لم تكشف تغريدة الشركة عن معلومات كثيرة حول السماعة القادمة، أظهرت الصورة المنشورة قدوم ميزة الاقتران السريع عبر البلوتوث “Fast Pair” التي أعلنت عنها مؤخرًا، ودعم نظام التشغيل أندرويد من نسخة أندرويد 6.0 وما فوق.

المصدر:

9to5Google