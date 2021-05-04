مايكروسوفت ستحذف أدوبي فلاش من أجهزة ويندوز 10 نهائيًا بالتحديث القادم

بعد أن أوقفت أدوبي دعمها لبرنامج فلاش لتشغيل الوسائط المتعددة “Flash Player” في وقت سابق، وإيقاف مايكروسوفت للبرنامج بعد ذلك، أعلنت اليوم عن عملها على حذف البرنامج نهائيًا من جميع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل ويندوز 10 خلال التحديث القادم.

وستطلق مايكروسوفت التحديث النصف سنوي 21H1 في يوليو المقبل على أن يكون معه أداة مخصصة لحذف برنامج فلاش من أدوبي نهائيًا من نظام ويندوز 10.

وبجانب ويندوز 10 الأكثر استخدامًا، فإن مايكروسوفت ستحذف الفلاش عن الأجهزة العاملة بنسخ ويندوز 8.1، وويندوز سيرفر 2012، وويندوز 8 العادي من خلال التحديثات التي ستتلقاها الأنظمة خلال الفترة القادمة.

يُشار أن مشغل فلاش كان يأتي مدمجًا مع نظام تشغيل مايكروسوفت، لكن مع التحديث الأخير سيحذف تمامًا ولن يتوفر للمستخدمين بعد ذلك.

كانت أدوبي نفسها قد طالبت المستخدمين العام المضي بإلغاء تنصيب مشغل فلاش، بالتزامن مع إيقاف الدعم عنه بسبب الثغرات المتتالية.

المصدر:

Microsoft