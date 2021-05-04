تويتر تستحوذ على Scroll المتخصصة بإزالة الإعلانات من المواقع مقابل اشتراك شهري

استحوذت تويتر اليوم على شركة Scroll التي توفر خدمة إزالة الإعلانات من المواقع الإخبارية مقابل اشتراك شهري قدره 5 دولارات.

يقوم عمل الخدمة على حذف الإعلانات من المواقع المشاركة بالخدمة، وبالتالي تحصل المواقع على نسبة من الاشتراكات مقابل توفير المحتوى الإخباري للمستخدمين بدون إعلانات – أي أن عملها يتمثل بدور وسيط لإزالة الإعلانات بمقابل.

وتتمحور آلية العمل حول استخدام الكوكيز من الطرف الثالث أو إضافات في المتصفحات لتنبيه المواقع بعدم عرض الإعلانات للمستخدم المشترك، وهو ما يؤدي لوقف عرض الإعلانات للمستخدمين الذين يدفعون اشتراكات شهرين للخدمة، وبعدها تقوم بتعويض أصحاب المواقع بنسبة من قيمة الاشتراكات.

يأتي استحواذ تويتر على Scroll لتعزيز خطتها في التوسع بالمحتوى خاصة الإخباري، لاسيما بعد الاستحواذ على خدمة النشرات البريدية Revue قبل نحو ثلاثة أشهر.

وبعد هذا الاستحواذ، توقفت Scroll عن تسجيل المزيد من المشتركين على موقعها، ومن غير المعلوم ما إذا كان سيفتح الباب مجددًا للاشتراك، وكيف سيكون ذلك.

وتمتلك Scroll خدمة أخرى باسم Nuzzel تعمل على تجميع أبرز الأحداث المهمة للمستخدمين على تويتر ومن ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني لهم بشكل يومي، وهي خدمة سيتم إغلاقها في 6 مايو، وبعدها سيتم دمجها بتويتر لجميع المستخدمين في وقت لاحق حسبما أعلنت الشركة.

يُشار أن Scroll سبق وأكدت توفيرها مبالغ مالية للمواقع الشريكة بفضل نظام الاشتراكات، أكثر مما كانت تحصل عليه من نفس المستخدمين عبر إظهار الإعلانات.

المصدر:

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