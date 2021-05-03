كيف تبدأ مشروعًا تجاريًا من الصفر:24 خطوة حتى تصبح جاهزًا للعمل

من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لبناء ثروة هي البدء بعمل تجاري. قد يكون الأمر شاقًا، ولكن باتباع الأنظمة الصحيحة يمكن أن يصبح سهلًا. والأنباء السارة هي أن كل الأمور التي تحتاج إلى إنجازها لبدء مشروعك قد تم فعلها مليون مرة من قبل. حتى إن كنت ستفعل كل شيء من البداية، فلن تحتاج إلى البدء من الصفر أو إهدار قدراتك العقلية في معرفة ما يجب عليك القيام به.

هناك ما لا يقل عن 24 خطوة يجب عليك فعلها عند بدء مشروعك التجاري الجديد، سأطلعك عليها خطوة بخطوة.

سأفترض أن لديك بالفعل فكرة عما هو مشروعك الذي ترغب به، لن أوضح لك كيفية بناء أو تنمية مشروعك في هذه المقالة، لكن سأخبرك ما هي الخطوات العملية اللازمة لتبدأ بها.

كيف تبدأ مشروعًا تجاريًا في 24 خطوة

ضع خطة عمل أساسية. ابتكر اسمًا. قم بشراء نطاق خاص للاسم. أمّن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. طوّر هوية العلامة التجارية. قم بإعداد حساب في G Suite. أنشئ موقع أساسي سهل. أحصل على بطاقات العمل. ابحث عن محاسب ومحامي. قم بإعداد شركة ذات مسؤولية محدودة. أحصل على رقم تعريف صاحب عمل. أنشئ اتفاقية تشغيل. قدّم الأوراق اللازمة للحكومة. أفتح حساب بنكي تجاري. قم بإعداد خدمة كشوف المرتبات للموظفين والمقاولين. قم بإعداد QuickBooks. ضَع نظام محاسبة أساسي. ابدأ في استخدام أحد حلول إدارة المشاريع من اليوم الأول. قم ببناء نظام Wiki داخلي من اليوم الأول. قم بإعداد حساب Slack. قم بإعداد رقم للمكالمات الجماعية والاجتماعات. قم بإعداد 1Password. أنشئ أداة تعقب الاشتراك. ضع خطة استراتيجية الـ 12 شهر القادمة.

أولاً: حدد مجال مشروعك

1. ضع خطة عمل أساسية

لن ترغب في القيام برحلة برية طويلة دون أن تخطط لرحلتك. وأنت لا تريد أن تفعل الشيء ذاته عند بداية مشروعك التجاري. وبناءً على ذلك عليك أن تجيب على سؤالين أساسيين:

ماذا عليك أن تفعل لتصل للربحية؟ كيف ستدفع مقابل الأشياء التي تحتاج القيام بها من أجل الحصول على الربح؟

لا تفرط في التفكير، كن واقعيًا بشأن ما يتطلبه الأمر.

قم بأبحاثك، وأعرف أرقامك. أكتب كل شيء على ورقة، وسوف تتطور خطة العمل إلى أداة مفيدة على مدى 6-12 أشهر الأولى.

2. ابتكر اسمًا

خطوة ابتكار اسم للمشروع قد تكون صعبة وبها القليل من التحدي. على الاسم أن يكون رائعًا. لا أن يكون مثاليًا ولا أن يتكون من كلمات رنانة ومختلفة مثلGoogle أو Yahoo لأنك ستذكر هذا الاسم كثيرًا وسيكون هو عنوان الانترنت الخاص بمشروعك على الأرجح.

إليك المهم:

بالتأكيد أن أهم جانب حين تأتي باسم ، أن يكون مبتكرًا ينم عن ثقة. وإذا لم يعجبك، فلن تتمكن من الترويج له، إذ أنك ستروج له طوال أيام الأسبوع على مدار السنة لفترة طويلة. على الأقل هذه هي الخطة.

أختر شيئًا فريدًا . القاعدة العامة هي أنه عندما تبحث في محرك البحث قوقل عن الاسم، لن تجد عملًا تجاريا أو أي منتج قائم له نفس الاسم الذي اخترته

يجب أن يكون اسمك علامة تجارية بسيطة لكن لا تنسى . أنت لا ترغب في زيادة صعوبة البحث عن العلامة التجارية.

احصل على موقع تجاري لاسمك (.com). بالرغم من أهميته إلا أن هناك كثير من الأشخاص يتجاهلون اسم نطاق المشروع، وهذا شيء لا يصدق! إذا أردت أن يأخذ الناس عملك على محمل الجد، فتأكد من أن يكون لديك موقع تجاري.

يمكنك عمل عصف ذهني متبعًا النقاط التالية لاختيار اسم مناسب لمشروعك التجاري:

تبادل الأفكار والكلمات والمفاهيم والمواصفات وما إلى ذلك.

１. قم بالعصف الذهني بناءً على تفكيرك الأولي في الخطوة الأولى.

２. تحقق من الأسماء في قوقل. احذف أي خيارات معروفة ومشهورة – لا سيما تلك الموجودة في منطقتك أو بلدتك.

تأكد من إمكانية الحصول على اسم النطاق. لا تتوقع أنه بإمكانك الحصول على اسم نطاق مقابل 7 دولارات في السنة وبذلك ستحصل على ما ترغب. تحتاج إلى الاستثمار في اسم الخادم لمشروعك لضمان استمراريته. وإذا كانت ميزانيتك محدودة، فكن مبدعًا. يمكنك الحصول على اسم رائع مقابل أقل من 1500 دولار دون أي قيود إذا بذلت جهدك.

مزيدًا من النصائح للوصول لاسم مناسب

تخيل اسم مشروعك مع وجود شعار على لافتة كبيرة في مكتبك المستقبلي.

تخيل اسم مشروعك على قميص.

قل اسم المشروع بصوت عالٍ. “مرحبًا، أنا -اسم المشروع التجاري-.” كيف شعرت؟ هل تحب رنين الكلمة؟

قم بترديد خياراتك وتحدث مع الناس حول هذا الموضوع.

اقضِ بعض الوقت في التفكير في الأمر واتركه لبعض الوقت. هل تستمر في العودة واختيار نفس الاسم؟

بعد ذلك، قم بتأمين أعمالك وضمانات التسويق.

3 اسم النطاق الخاص بالغ الأهمية، قم بشرائه

وهذا يعني أنه لا يجيب عليك الخوف من إنفاق الأموال على نطاقك. استخدمت Domain.com لشراء مجالات النطاق الخاصة بي. اعتمادا على مشروعك، فستتحدث عن عنوانك في الانترنت بكثرة كما تقول اسم مشروعك التجاري، وكلما زادت الميزانية المخصصة لاسم نطاقك، زادت قدرتك على تحقيقه وجعله واقع.

4. تأمين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي

من الصعب العثور على اسم جيد بحيث يكون شراء الموقع التجاري ممكنًا. فبعد كل شيء يبلغ عمر الإنترنت أكثر من 30 عامًا. حيث إن أغلب الأسماء الجيدة أُخذت.

وإذا وجدت اسمًا متاحًا، فمن المحتمل أنك لن تحصل على نفس الاسم في وسائط التواصل الاجتماعية مطابقة تمامًا له.

لكن يجب أن تفعل كل ما في وسعك للحصول على الموقع التجاري، وإذا ما فشلت في الحصول عليه، كن مبدعًا. تعتبر معالجات عناوين الإنترنت للشبكات الاجتماعية أقل أهمية بكثير من موقع الويب الخاص، لكن تستحق بذل الجهد فيها.

يمكنك تحديد مقدار الجهد الذي يجب أن تبذله في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك على الفور – يمكنك ببساطة الحصول على الاسم والاحتفاظ به، ويمكنك مشاركة بعض الصور وجزء من المعلومات عن المشروع، أو يمكنك بذل كل الجهود التي ترغب بها. الأمر متروك لك. في الوقت الحالي، عليك فقط التأكد من وضع يدك عليها تأمينا للمستقبل.

5. تطوير هوية العلامة التجارية

هوية علامتك التجارية مهمة للغاية. الهوية هي الألوان والصور والشعارات التي يربطها العملاء بعلامتك التجارية.

الهوية التجارية تتطلب الكثير من العمل – ولكن يمكنك دائمًا تجديد الهوية التجارية في المستقبل، لذا يجب أن يكون التشغيل الأولي مرضيًا. موقع 99Designs خيار رائع لحزمة هوية العلامة التجارية كاملة. كما أنه يمكنك إجراء مسابقة تصميم تتيح لك الاختيار من بين مئات الخيارات.

على عكس اسم نشاطك التجاري، فإن هوية علامتك التجارية ليست محصورة ومقيدة. لا يلزم أن تكون مثالية (أو مكلفًه) فقط تحتاج تصميمه. يمكنك دائمًا العودة بتصاميم أخرى – معظم الشركات تفعل ذلك.

6. إعداد حساب G Suite (خدمات قوقل السحابية)

خدمات قوقل السحابية هي أكثر أداة ذات أهمية لأعمالنا. كل شيء يعتمد على استخدامها. توفر جميع رسائل البريد الإلكتروني والتقويم وجداول الأعمال. كما أننا نعتمد على Google Drive / Docs. كثيرًا. ستحتاج إلى إعداد خدمات قوقل السحابية بمجرد حصولك على اسم نطاقك. بعد ذلك يمكنك بسهولة إعداد حسابات عملك. حُدد السعر بدايةً من 1 أبريل 2019، الحساب الأساسي هو 6 دولارات لكل مستخدم.

7. إنشاء موقع أساسي سهل.

اعتمادًا على عملك، يمكن أن يكون موقع الويب الخاص بك كبيرًا أو صغيرًا، حسب رغبتك. إذا كانت مشروعك مؤسسة فردية صغيرة مثل كاتب مستقل، فقد تحتاج فقط إلى صفحة واحدة تحتوي على روابط كتاباتك وربما معلومات الاتصال الخاصة بك.

إذا كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية وتبيع منتجات وخدمات، فستحتاج إلى موقع ويب أكبر.

في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا هنا ببساطة على موقع ويب أساسي بسيط وسهل. يمكنك التوسع لموقع ويب أكبر لاحقًا إذا لزم الأمر. من الجيد أن يكون لديك موقع يتكون من صفحة واحدة رئيسية يحتوي على معلومات حول شركتك. ثم يمكنك التوسع أكثر من تلك النقطة. يمكنك أن تكون جاهزًا للعمل في غضون دقائق مع موقع Squarespace. بمجرد أن تصبح جاهزًا لإنشاء موقع ويب كامل الميزات، فمن السهل التبديل إلى WordPress.

8. الحصول على بطاقات العمل

موقع 99Designs يوفر لك حزمة كاملة للهوية. كما يمكنك استخدام Vistaprint للحصول على بطاقات عمل مطبوعة. قد تبدو فكرة البطاقات قديمة، لكن صدقني بمجرد أن تبدأ مشروعك التجاري، سوف تتحدث عنه كثيرًا ويجب أن يحصل كل شخص تتحدث معه على بطاقة تحوي معلومات عن مشروعك. من أحد الأمور التي عليك مراعاتها هو عدم كتابة رقم هاتفك على البطاقة، ولكن يمكنك كتابته يدويًا عندما ترغب بإعطائه لشخص ترغب بالتواصل معه فعلًا. اذ انه من السهل تسليم البطاقات بحرية – ويتيح للأشخاص الذين تعطيهم رقم هاتفك يعرفوا أنك تعني ذلك حقًا.

الآن، أجعل على أعمالك قانونية ومؤمنة

9.البحث عن محاسب ومحامي.

من السهل أن توكل محامي ومحاسب لاحقا – لكن يجب عليك فعل ذلك عاجلاً وليس آجلاً. ستوفر على نفسك الكثير من المتاعب ومن المحتمل أن تساعد وتنقذ نشاطك التجاري مستقبلًا بحصولك عليهم في مرحلة مبكرة.. هناك الكثير من الخيارات الرائعة ويمكن أن يكون كلا من المحاسب والمحامي عن بُعد.

10. إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)

ويمكنك اتباع طريقتين:



استخدم محاميك.

استخدم خدمات قانونية عبر الإنترنت.

بغض النظر عما ستختاره، فإن إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة أمر في غاية البساطة. توفر خدمة Legal Zoom لتوفير بعض المال.

11. احصل على رقم تعريف صاحب العمل (EIN)

الحصول على رقم تعريف صاحب العمل الخاص بك هو شيء يمكنك استخراجه تزامنا مع إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة.، عادةً هي نفس العملية.

ستحتاج للرقم للقيام بكل ما يخص مشروعك تقريبا، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأعمال. كما أنك ستستخدمه لسداد الضرائب – لذا تأكد من تدوين هذه النقطة!

12. إنشاء اتفاقية تشغيل

حتى وإن كانت مشروعك لا يتضمن أحدًا غيرك، يلزمك إنشاء اتفاقية تشغيل. أما إذا كنت تملك شركاء، يمكنك إجراء عملية تخليص من منصة LegalNature.

هناك احتمالات بأن الأمور ستتطور بمرور الوقت وسوف تقوم بتحديث اتفاقية التشغيل الخاصة بك على أي حال. إذا كان لديك شركاء، فاطلب المساعدة من محاميك في هذه الحالة.

13. تقديم الأوراق الرسمية الحكومية

إذا وكلت محامي لمشروعك التجاري، يمكنه أن يقوم بهذه الخطوة من أجلك. وإلا ستحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث حول المتطلبات في الدولة التي تقيم فيها، والتي تختلف أيضًا حسب نوع النشاط التجاري الذي سوف تبدأه.

14. افتح حساب بنكي تجاري

الخطوة هذه واضحة ومباشرة. ستحتاج إلى رقم تعريف صاحب العمل، ومن الأنسب أن تتعامل مع نفس البنك الذي تستخدمه بالفعل لحساباتك الشخصية.

شيء واحد عليك الانتباه إليه هو ارتقاء الباقات الذي تقوم به العديد من البنوك الكبرى. على سبيل المثال، أن يكون لديك منتجين يؤديان نفس المهمة ويقضيان نفس الاحتياجات، لكن أحدهم يملك ميزات إضافية عند دفع مبلغ أكبر.

المهم هنا هو استخدام حسابك المصرفي كحساب مصرفي فقط وأن تكون حذرًا من استخدامه في عروض أو خدمات أخرى. توجد خدمة Gusto لتساعدك في توسعة خياراتك.

قم بالتسجيل في أدوات التشغيل الرئيسية الخاصة بك

15.إنشاء خدمة كشوف المرتبات للموظفين والمقاولين

لا داعي للقلق فيما يخص هذه النقطة حتى تبدأ في دفع رواتب الموظفين أو المقاولين. وبالرغم من ذلك من الجيد أن تكون جاهزًا وعلى بيّنة. لن تقوم الخدمة فقط بمراقبة كشوف المرتبات، ولكنها ستهتم أيضًا بالضرائب والنماذج التي يجب عليك تقديمها.

16. قم بإعداد QuickBooks

يعد حساب QuickBooks ضروريًا من اليوم الأول لمشروعك التجاري. هذه هي الطريقة التي ستدير بها كتبك وتضمن أن لديك دائمًا سجلات جيدة. العودة واستيراد البيانات والتواريخ ليست ممتعة أبدا. كلما أبكرت في إعداده كان ذلك أفضل.

17. وضع نظام محاسبة أساسي

أفضل رهان هنا هو العمل عن كثب مع المحاسب الخاص بك. النهج الجيد هو أن تسأل محاسبك عما تحتاج إلى القيام به على مدار العام لتسهيل الأمور عندما يأتي موعد الضرائب وللتأكد من الوفاء بجميع الالتزامات الربع السنوية.

يقوم QuickBooks بحمل الثقل عنك، ولكن ما تزال هناك أشياء ستحتاج إلى الانتباه لها والتركيز أثناء القيام بها. قمت بتوضيح الأمور هنا ولكن توجد بعض النقاط على Shopify حيث يوجد دليلًا جيدًا حول المحاسبة للأعمال الصغيرة.

18. ابدأ في استخدام حلول إدارة المشاريع من اليوم الأول

أهم نقطة هنا هي التعود على تتبع جميع أعمالك. حتى إن كنت الشخص الوحيد في شركتك، عليك أن تعمل كمنظمة متكاملة، لأنه في يوم من الأيام لن تملك الخيار بيدك. النقطة الثانية هي أنه إلى جانب خلق عادات جيدة، فإن المعلومات والبيانات والتواريخ التي ستنتج من العمل منذ اليوم الأول ستساعدك على الحفظ والتدوين.

من المهم جدًا أنه حين يأتي أشخاص جدد إلى مؤسستك أن يكونوا قادرين على الاطلاع على العمل الذي تم إنجازه في الماضي. إنه السياق الذي يساعدهم (ويساعد نشاطك التجاري) على تحقيق النجاح في المستقبل.

لا يهم الأداة التي تستخدمها. من المحتمل أن تقوم بتغييرها عدة مرات على أي حال. استخدمت Trello. وهناك العشرات من الأدوات الرائعة المفيدة في هذا المجال.

19. بناء نظام Wiki داخلي من اليوم الأول

تمامًا كما يجب عليك استخدام أداة إدارة المشروع من البداية، من المهم للغاية البدء في توثيق كل شيء على الفور.إذا كنت تريد في أي وقت توسيع نطاق شركتك الناشئة، فستحتاج إلى عقلك أيضًا. الويكي الداخلي الخاص بك هو بمثابة عقلك. عندما تمنح فريقك المستقبلي إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات التي هي بمثابة عقلك، أمر هائل. إذا كان لديك بالفعل نهج منظم لتوثيق الأشياء في الويكي، فسيقوم فريقك يحذو حذوك.

ليس من الممتع معرفة قيمة نظام wiki بعد 3 سنوات من العمل، أن تبحث في عقل 50 شخص بعمق. ستفكر في عدد لا نهائي من المستندات التي ترغب في كتابتها مع تقدمك في شركتك. استخدمت Confluence.



20. إنشاء حساب في برنامج Slack

يستمتع الجميع باستخدام Slack كما انهم يحبونه. الاتصالات المتنقلة هي المفتاح للنجاح. والباقات غير المقيدة مكان جيد للانطلاق. يكلفك الاشتراك في Slack حوالي 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا، والتي تمنحك عناصر تحكم متنوعة مثل وصول المضيف إلى قنوات مختلفة، والمزيد من التخزين وتطبيقات الاتصال.

21. قم بإعداد رقم مكالمة جماعية

العديد من الشركات تحتاج الى اجراء مكالمات جماعية من حين إلى آخر، ويسهل برنامج GoToMeeting ذلك. انضم فورًا إلى اجتماع فيديو أو صوت أو عبر الويب أو استضافة شخص آخر، أو قم بإدارة المكالمة من غرفة الاجتماعات أو مكتبك أو موقع بعيد عبر أجهزة الماك أو الحاسب الشخصي أو حتى عبر جوالك. قم بزيارة GoToMeeting للتسجيل وابدأ في دقائق معدودة.



22. إعداد برنامج 1Password

بوصولنا لهذه الخطوة فإن الأمور ستصبح أكثر وضوحا: و للتقليل من إصابتك بالصداع مستقبلًا. قم بإعداد أنظمتك الآن وستتمكن من التركيز على النمو الصحيح والمضي قدمًا. 1Password هي أداة ممتازة لإدارة جميع كلمات المرور والبيانات الحساسة. ويُسهل مشاركة تسجيلات الدخول بأمان مع فريقك – وهذا أمر أساسي لأن Certify تُقدر أن كلمات المرور المفقودة تكلف 416 دولارًا في الإنتاجية لكل شخص.



23. أنشئ أداة تعقب الاشتراكات

من السهل إنشاء تعقب للاشتراكات ولكن كثيرًا ما يتم تجاهل هذه الخطوة. كما ذكرنا أن Password1 مفيد لتتبع عمليات تسجيل الدخول. فأنت ما زلت بحاجة إلى طريقة لرؤية كل ما لديك بسرعة وما هي مدفوعاتك وأين تذهب أموالك، خاصة مع نمو شركتك واكتساب المزيد من الأشخاص الذين يستخدمون الأدوات والاشتراكات المختلفة.

كل ما تحتاجه هو جدول بيانات بسيط. تتبع الاشتراك والتكلفة الشهرية أو السنوية والشروط (إن وجدت) وطريقة الدفع (ما هو الحساب أو البطاقة المرتبطة بها؟) وتاريخ التجديد.

الآن، خطط لأهدافك للسنة الأولى في العمل

24. إنشاء خطة استراتيجية الـ 12 الأشهر القادمة

مثل خطة عملك، لا تحتاج خطتك الاستراتيجية إلى التعقيد. إليك كيفية كتابة خطة عمل بسيطة لبدء التشغيل للعام الأول

ضع هدفًا واحدًا كبيرًا للأشهر الـ 12 القادمة. حدد ما عليك القيام به للوصول إلى هدفك. ما هي المشاريع أو الأنشطة التي سوف تحتاج لفعلها؟ اكتشف المقاييس أو المعايير التي يمكنك استخدامها لمراقبة تقدمك. ضع نظامًا لتتبعها راجع وواجه الصعوبات شهريًا. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

حتى إن كان شخص واحد يعمل في متجر، فإن قضاء الوقت في العمل وتحديد الأهداف يفرض التفكير الاستراتيجي والهدف منه. سوف يساعدك على تجنب رد الفعل والقيام عشوائيا بكل ما يأتي في طريقك. يصبح الأمر أكثر أهمية عندما يكون لديك فريق يحتاج إلى معرفة الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه. سوف يحتاجون إلى بيئة مناسبة من أجل القيام بوظائفهم.

المصدر

ترجمة: فاطمة محمد