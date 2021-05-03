فيرايزون تبيع ياهوو و AOL مقابل 5 مليارات دولار

على ما يبدو أن رحلة ياهوو وخدمة البريد الإلكتروني AOL لم تنتهي، حيث كشفت فيرايزون المالكة للخدمتين عن اتفاق لبيعهما مقابل 5 مليارات دولار أمريكي لشركة Apollo Global Management.

كانت فيرايزون قد استحوذت على ياهوو عام 2017 مقابل نحو 4.5 مليار دولار أمريكي، لكن الوعود التي تحدثت عنها الشركة وقتها لإعادة إحياء الخدمة لم ترى النور بسبب المنافسة الكبيرة مع المواقع الأخرى وسيطرة الشبكات الاجتماعية على سوق الإعلانات الذي كان سببًا رئيسيًا في الاستحواذ، لتقرر الآن بيعها إلى Apollo Global Management.

وسبق الاستحواذ، شراء فيرايزون لخدمة البريد الإلكتروني الشهيرة سابقًا AOL مقابل 4.4 مليار دولار عام 2015، لكن الحال بقي على ما هو عليه ولم تحقق الشركة استفادة كبيرة منها.

وبعد الاستحواذ على الخدمتين قامت فيرايزون بتأسيس شركة أخرى اسمها Oath ودمجت الخدمتين فيها ليكونا تحت علامة تجارية موحدة.

يُشار أن فيرايزون كانت تهدف إلى الاستفادة من نحو مليون مستخدم في ياهوو لأغراض الإعلانات، لكن وجود الشبكات الاجتماعية وخاصة فيس بوك في هذا السوق لم يساعدها في ذلك، وهو الحال مع خدمة AOL للبريد الإلكتروني.

المصدر:

Reuters