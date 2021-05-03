أوبر تطلق خدمات جديدة في السعودية منها الحجز بنظام شهري واختيار سائق محدد

بعد عودة الحركة إلى عدد من دول العالم تدريجيًا هذه الأوقات، كشفت شركة أوبر عن تعزيز خدماتها في المملكة العربية السعودية من خلال خدمة UberX الخاصة بحجوزات السفر والمطارات، وخدمة الحجز Uber Reserve التي تتيح التخطيط لما يصل إلى 30 يومًا مسبقًا، وطلب سائقك المفضل، وغيرها.

تقول أوبر إنها ستضمن لك لمرة واحدة إضافة رصيد Uber Cash إلى حسابك في حال لم تصل رحلتك كما في الوقت المحدد.

وعلقت الشركة على إطلاق هذه الخدمات في بيانها، بالقول: “نحن نجعل تجربة الحجوزات ميسورة التكلفة بشكل أكبر من خلال توسيع ميزة “الحجز” إلى UberX في مئات المدن والقرى الأمريكية، وفي المزيد من الأماكن على مستوى البلاد هذا الصيف. ومع انتعاش السفر، نحن بصدد إطلاق Uber Reserve في مدن مثل باريس ولندن، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطارًا من أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد في وقت لاحق من هذا العام … بما في ذلك المملكة العربية السعودية. هذا يعني أنك ستحصل على مزايا إضافية مثل تتبع الرحلة (بحيث يتم تنبيه سائقك بشأن الوصول المبكر وتأخير الرحلة)، ما يصل إلى 60 دقيقة من وقت الانتظار بمجرد هبوطك حتى لا تضطر إلى الاستعجال حيث يمكن أن تنزل من الطائرة وأنت متيقن من أن سيارتك بانتظارك.”

وستتح أوبر كذلك خدمة الحجز بنظام الساعة “Hourly” لتمكين الراكب من الحصول على سائق واحد لكامل الرحلة مع عدد لا محدود من التوقفات.

تتوفر خدمة الحجز بنظام الساعة، Hourly، وفقًا لأوبر في أكثر من ألف مدينة وبلدة أمريكية، وسيتم تقديم الخدمة إلى آلاف المدن الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا والهند والمملكة العربية السعودية في أواخر هذا الصيف.