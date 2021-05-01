جوجل ستحظر أي تطبيق يستخدم معلومات مضللة على متجر بلاي لجذب المستخدمين

بدأت جوجل بتحديث سياسة متجر بلاي تجبر المطورين على استخدام كلمات ومعلومات واضحة في وصف تطبيقاتهم وأسمائها والشعارات الخاصة بها، لضمان عدم خداع المستخدمين.

وستقوم الشركة بحظر أي تطبيق على متجر جوجل بلاي يستخدم كلمات لتحفيز المستخدمين على تحميله غير مبنية على أسس دقيقة، وذلك مثل استخدام كلمات “أفضل تطبيق طيران” في الوصف أو العنوان أو كاسم الشركة، وتسمية الشركات بأسماء تشجع المستخدمين على تحميل التطبيقات مثل وضع إشارات #1 للدلالة على أنها أفضل شركة دون الاستناد لمعلومات حقيقية.

وهو الحال مع كتابة كلمات ترويجية مثل “حمل الآن” أو “تطبيق بدون إعلانات” وغيرها من المصطلحات المشابهة التي تضيفها آلاف التطبيقات على المتجر.

كما ستمنع جوجل المطورين من وضع معلومات على شعار تطبيقاتهم لخداع المستخدمين حول أفضلية التطبيق مثل كتابة “أفضل تطبيق في 2020” وما شابه، والأمر ينطبق على استخدام الرموز التعبيرية في أسماء التطبيقات.

على نفس الجانب، ستلزم سياسة متجر التطبيقات الجديدة المطورين على استخدام 30 حرفًا كحد أعلى لأسماء تطبيقاتهم، كما ستجربهم على وضع شعارات واضحة دون كتابة أي معلومات مضللة أو مخادعة، وهو الحال مع الاسم بالاكتفاء بكتابته بشكل واضح.

وستلزم جوجل المطورين كذلك على تجنب وضع أي معلومات مشابهة في الصور ولقطات الشاشة في صفحة التطبيقات على متجر بلاي، أو حتى في الوصف القصير أسفل اسماء التطبيقات مباشرة.

وستبدأ الشركة بفرض السياسة الجديدة على متجر بلاي في النصف الثاني من العام الحالي 2021، لتمنح المطورين الوقت الكافي لإجراء التغيرات قبل الحظر.

صورة توضح الشكل الذي ترغب جوجل بتواجده على جوجل بلاي:

أمثلة على التطبيقات التي تستخدم معلومات مضللة وسيتم حظرها بالتزامن مع تنفيذ السياسة الجديدة:

المصدر:

Google