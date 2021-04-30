تويتر تصل 200 مستخدم نشط يوميًا في الربع الأول من 2021

أعلنت تويتر عن نتائج الربع الأول المالية من 2021، التي شهدت زيادة في الإيرادات الخاصة بالشركة إلى 1.04 مليار دولار بفضل وصول عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى أكثر من 199 مليون مستخدم.

وحققت الشركة نموًا بمقدار 20% تقريبًا خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من 2020 التي شهدت وصول المنصة إلى 166 مليون مستخدم نشط يوميًا.

يأتي هذا النمو بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم وقضاء المستخدمين وقت أطول بشكل مستمر على المنصة، وهو الحال كذلك مع حالة ما بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة والاهتمام الكبير من المستخدمين على تويتر بها بعد جولة طويلة من المناوشات بين دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن.

واستطاعت تويتر في هذا الربع تحقيق أرباح وصلت إلى 68 مليون دولار أمريكي بفضل تخطي إيراداتها مليار دولار، ما يشكل نموًا قدره 28%، مقارنة مع الربع الأول من 2020.

أرقام تويتر في الربع الأول من 2021:

عدد المستخدمين النشطين يوميًا تخطي 199 مليون مستخدم بنمو 20%.

عدد المستخدمين النشطين يوميًا خارج الولايات المتحدة وصل 162 مليون مستخدم بنمو 22%.

عدد المستخدمين النشطين يوميًا في الولايات المتحدة وصل لنحو 38 مليون مستخدم.

إيرادات الشركة بلغت 1.04 مليار دولار بنمو قدره 28%.

إيرادات الإعلانات وصلت 899 مليون دولار أمريكي بنمو 32%.

الإيرادات من السوق الأمريكي وصلت 558 مليون دولار.

الإيرادات من الأسواق العالمية وصلت 480 مليون دولار.

صافي الدخل وصل 68$ مليون دولار مقارنة مع صافي خسائر بمقدار 8 ملايين دولار في الربع الأول من 2020.

تتوقع تويتر وصول إيراداتها بين 980 مليون دولار و1.08 مليار بالربع الثاني من العام، أي بقيمة مشابهة للربع الأول تقريبًا.

المصدر:

Twitter