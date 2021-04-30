انستجرام تتيح البث المباشر باستخدام الصوت فقط

حصل تطبيق انستجرام على تحديث جديد يتيح البث المباشر باستخدام الصوت فقط ودون الحاجة لاستخدام الكاميرا كما هو الحال مع السابق، وستتيح كذلك إمكانية كتم الصوت وتفعيله للمستخدمين أثناء البث.

كانت المنصة تتيح البث المباشر للأفراد والمجموعات لكن باستخدام الفيديو فقط، كما تلزمهم بتفعيل الكاميرا والميكروفون أثناء البث، لكن مع التحديث الجديد سيتمكنون من تشغيل الصوت فقط مع إمكانية كتمه أثناء البث.

تأتي هذه الخطوة كإضافة كبيرة من فيس بوك لمواجهة تطبيق الغرف الصوتية كلوب هاوس الذي أصبح سناب شات الجديد بالنسبة للشركات من خلال نسخ مزاياه بشكل مستمر.

وأصبح هذه الأمر شائع لدى الجميع عن فيس بوك من خلال نسخ مزايا التطبيقات الأخرى، فبعد نسخ قصص سناب شات على كافة تطبيقاتها، قامت بنسخ فيديوهات تيك توك عبر ميزة Reels، والآن تضيف ميزة المكالمات الصوتية في انستجرام بعد أن كشفت عن تطبيق الغرف الصوتية والمرئية Hotline المحاكي لتطبيق كلوب هاوس.

المصدر:

TechCrunch