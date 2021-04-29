سامسونج تكشف عن سلسلة Galaxy Book Pro و Galaxy Book Odyssey بمعالج رسومات GeForce RTX 3050 Ti

كشفت شركة سامسونج عن أقوى جهاز جالكسي على الإطلاق كما وصفته في وقت سابق أثناء الإعلان عن موعد الحدث، وشمل الحدث عدة أجهزة وليس جهاز واحد من الحواسيب المحمولة التي ضمت جالكسي بوك برو بنسختين Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360 و Galaxy Book Odyssey وجهاز جالكسي بوك الأقل مواصفات.

جالكسي بوك برو – Galaxy Book Pro

يتوفر هذا الجهاز مع خيارين بشاشات 13.3 بوصة و15.6 بوصة وكلاهما من نوع AMOLED ودقة FHD. ورغم حجمه الكبير نوعًا ما إلا أن وزن النسخة الأكبر حوالي كيلوجرام واحد والنسخة الأصغر أقل من ذلك بفصل التصميم الأنيق والخفيف من المعدن.

ويأتي هذا الجهاز مع معالجات إنتل الجيل الحادي عشر Core i3 وCore i5 وCore i7، ومعالج رسومات إنتل المدمج مع رقاقة المعالجة الأساسية Iris Xe، وتوفر نسخة 15.6 بوصة خيارًا إضافيًا مع معالج إنفيديا GeForce MX450. ويضيف معهما رام بخيارات 8 جيجابايت و16 جيجابايت و32 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وقرص تخزين NVMe SSD بسعة تصل 1 تيرابايت.

وتتوفر نسخة 13.3 بوصة مع خيارين أحدهما بشريحة اتصال، فيما يقتصر الشقيق الأكبر على النسخة العادية فقط والاتصال بالواي فاي.

يدعم الجهاز بطارية 63 واط لنسخة 13.3 بوصة، و68 واط لنسخة 15.6 بوصة، وكلاهما يدعمان الشحن السريع بقوة 65 واط.

مزايا أخرى Galaxy Book Pro

يعمل مع ويندوز 10 برو / هوم

كاميرا بدقة 720 بكسل

دعم WiFi 6 و Wi-Fi 6E

دعم بلوتوث 5.1

ميكروفون مزدوج

تقنية الصوت من AKG ودعم Dolby Atmos

مستشعر بصمة مع زر التشغيل

منفذ Thunderbolt 4 ومنفذ USB C ومنفذ USB 3.2

منفذ سماعة وميكروفون 3.5مم

منفذ بطاقة ذاكرة خارجية

سيتاح الجهاز اليوم للطلب المسبق بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، بالألوان الأزرق، الفضي، والوردي المذهب.

جالكسي بوك برو 360 – Galaxy Book Pro 360

كما هو الحال مع النسخة العادية، فهذه النسخة المرنة من جهاز جالكسي بوك برو تأتي مع شاشات 13.3 بوصة و15.6 بوصة بدقة FHD لكنها من نوع Super AMOLED.

ما يميز هذا الجهاز هو دعم تقنية الجيل الخامس 5G للنسخة الأصغر، بجانب مرونته العالية بالدوران 360 درجة ودعم القلم الذكي من سامسونج والمتواجد في العلبة.

ويصل الجهاز كذلك مع معالجات إنتل الجيل الحادي عشر Core i3 وCore i5 وCore i7، ومعالج رسومات إنتل Iris Xe، وذلك بجانب ذاكرة رام بخيارات 8 جيجابايت و16 جيجابايت و32 جيجابايت للنسخة الأكبر و8 جيجابايت و16 جيجابايت فقط للنسخة الأصغر، وجميعها من نوع LPDDR4x. كما يضاف معها قرص تخزين NVMe SSD مع سعة تصل 1 تيرابايت.

تدعم نسخة 13.3 بوصة بطارية 63 واط، وتدعم نسخة 15.6 بوصة بطارية 68 واط، وكلاهما يدعمان الشحن السريع 65 واط.

مزايا أخرى Galaxy Book Pro 360

يعمل مع ويندوز 10 برو / هوم

كاميرا بدقة 720 بكسل

دعم WiFi 6 و Wi-Fi 6E

دعم القلم الذكي من سامسونج

دعم بلوتوث 5.1

ميكروفون مزدوج

تقنية الصوت من AKG ودعم Dolby Atmos

مستشعر بصمة مع زر التشغيل

منفذ Thunderbolt 4 ومنفذ USB C ومنفذ USB 3.2

منفذ سماعة وميكروفون 3.5مم

منفذ بطاقة ذاكرة خارجية

سيتوفر الجهاز للطلب المسبق اليوم بسعر يبدأ من 1,199 دولارًا أمريكيًا في النصف الثاني من العام، بالألوان الأزرق، الفضي، والوردي المذهب.

جالكسي بوك أوديسي – Galaxy Book Odyssey

بالإضافة لإعلانها عن نسخ جالكسي بوك برو الخفيفة، أعلنت سامسونج عن جهاز بمواصفات أعلى موجه للمهام القوية تحت اسم Galaxy Book Odyssey. يأتي هذا الجهاز مع شاشة بقياس 15.6 بوصة من نوع TFT LCD بدقة FHD.

يدعم الجهاز معالجات إنتل الجيل الحادي عشر Core i5 و Core i7، ويضيف معه معالجات إنفيديا GeForce RTX 3050Ti Max Q وRTX 3050، ما يضيف قوة كبير للجهاز ويمنح صانعي المحتوى إمكانيات كبيرة لإنجاز مهامهم. لاسيما مع إضافة ذاكرة رام بسعة تصل 32 جيجابايت وقرص تخزين NVMe SSD بسعة تصل 1 تيرابايت.

وسيوفر الجهاز بطارية 83 واط/ساعة، ودعم الشحن السريع بقوة 135 واط بفضل وجود منافذ USB C للمساعدة في عملية الشحن.

مزايا أخرى مع Galaxy Book Odyssey

ويندوز 10 برو / هوم

كاميرا بدقة 720 بكسل

دعم WiFi 6

دعم بلوتوث 5.1

دعم إيثرنت

تقنية الصوت Dolby Atmos

مستشعر بصمة مع زر التشغيل

منفذي USB C، وثلاث منافذ USB 3.2

منفذ HDMI

منفذ سماعة وميكروفون 3.5مم

منفذ بطاقة ذاكرة خارجية

منفذ إيثرنت RJ45

منفذ أمان

سيتوفر الجهاز في شهر أغسطس القادم بسعر يبدأ من 1,399 دولارًا أمريكيًا في عدد من الأسواق، وسيتاح باللون الأسود فقط.

جهاز GalaxyBook

بينما كان التركيز على الأجهزة ذات المواصفات العالية، كشفت سامسونج عن نسخة بمواصفات أقل كما هي العادة في مؤتمراتها، وذلك من خلال جهاز جالكسي بوك الذي يأتي مع شاشة بقياس 15.6 بوصة بدقة FHD من نوع TFT LCD، ومعالجات أقل من الأجهزة الأخرى.

يأتي الجهاز مع معالجات إنتل الجيل الحادي عشر Core i3 وCore i5 وCore i7، وكذلك معالجات إنتل بينتيوم وسيليرون، بجانب قدومه مع معالجات رسومات إنتل أو Xe أو إنفيديا GeForce MX450 للنسخ بمعالجات Core. ويضيف معها ذاكرة رام 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت، وقرص تخزين بسعة تصل 1 تيرابايت.

يدعم هذا الجهاز الخفيف الاتصال بالشبكات عبر شريحة اتصال، ويضيف دعم تقنية بلوتوث 5.1 وتقنية الاتصال اللاسلكي WiFi 6.

سيوفر الجهاز بطارية 54 واط/ ساعة، ودعم الشحن السريع بقوة 65 واط بفضل وجود منافذ USB C.

مزايا إضافية في جالكسي بوك

كاميرا 720 بكسل

ميكروفون مزدوج

تقنية Dolby Atmos

مستشعر بصمة مع زر التشغيل

منفذي USB C، منفذي USB 3.2

منفذ HDMI

منفذ سماعة 3.5مم

منفذ أمان

منفذ بطاقة ذاكرة خارجية

منفذ شريحة اتصال

سيصل الجهاز بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكي في النصف الثاني من العام الحالي بالألوان الفضي والأزرق.