تيليجرام ستطلق مكالمات الفيديو الجماعية الشهر المقبل

أعلن بافل دوروف، مؤسس تيليجرام والرئيس التنفيذي، عن عمل شركته على إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية بداية من الشهر المقبل.

وأشار دوروف في رسالة شاركها مع متابعيه على قناته في تيليجرام، بأن مكالمات الفيديو الجماعية ستحمل المزيد من المزايا التي تجعلها مناسبة لمؤتمرات الفيديو كذلك من خلال توفير ميزة إلغاء الضوضاء وميزة مشاركة الشاشة، بالإضافة إلى توفير الدعم على الهواتف الذكية، سطح المكتب، والأجهزة اللوحية.

وكما هو الحال مع مكالمات الصوت والفيديو العادية، فإن المكالمات الجماعية ستحمل ميزة التشفير المعتادة وبسرعة اتصال عالية.

سترفع هذه الخطوة من تيليجرام المنافسة مع فيس بوك وتطبيقاتها وخاصة واتساب الذي يُعد المنافس الرئيس لها في الوقت الحالي.

كما ستوفر خيارات أكثر للمستخدمين الذين يستخدمون منصات مثل زووم لإجراء المؤتمرات المرئية في ظل جائحة كورونا.

المصدر:

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