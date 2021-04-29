آبل تعلن عن نتائجها المالية بنمو ملحوظ لجميع القطاعات وإيرادات وصلت 90 مليار دولار

أعلنت شركة آبل اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عامها المالي 2021، الذي شهد تحقيق إيرادات بقيمة 89.6 مليار دولار أمريكي بنمو وصل 54% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، صاحبها سيولة نقدية تشغيلية بقيمة 24 مليار دولار أمريكي.

يأتي هذا النمو الكبير بالإيرادات بعد تحقيق الشركة رقمًا قياسيًا قبل ثلاثة أشهر بالربع الأول بالتزامن مع إطلاق آيفون 12.

وشهدت آبل نموًا في مبيعات هواتف آيفون وأجهزة ماك وآيباد، كما حققت طفرة في قيمة الإيرادات من قطاع الخدمات الذي وصلت فيه الاشتراكات المدفوعة إلى أكثر من 660 مليون – أكثر بنحو 40 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو الحال مع باقي أقسام الشركة.

أرقام آبل في الربع الثاني من 2021:

الإيرادات الإجمالية بلغت 89.6 مليار دولار أمريكي بنمو 53.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

إيرادات هواتف آيفون بلغت 47.9 مليار دولار بنمو 65.5% عن العام الماضي.

إيرادات أجهزة ماك بلغت 9.1 مليار دولار بنمو 70.1%.

إيرادات آيباد وصلت 7.8 مليار دولار بنمو 78.9%.

إيرادات الخدمات بلغت 16.9 مليار دولار بنمو 26.7%.

المنتجات الأخرى مثل الساعات الذكية بلغت 7.83 مليار دولار بنمو 24%.

ساهم الكشف عن 4 هواتف آيفون 12 في الربع الماضي بنمو مبيعات الشركة بشكل ملحوظ، كما أن اعتمادها على معالجاتها الخاصة Apple Silicon M1 ساهم بتقليل هامش الصرف في قطاع الحواسيب وتحقيق إيرادات ودخل أكبر.

يُشار أن آبل أعلنت عن نيتها توزيع 23 مليار دولار من 24 مليار من السيولة النقدية التي حققتها لأصحاب الأسهم في الشركة.

المصدر:

Apple