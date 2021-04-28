سوني باعت نحو 7.8 مليون جهاز بلايستيشن 5 حتى الآن

أعلنت شركة سوني عن نتائجها المالية للربع الرابع والأخير من عامها المالي 2020 والذي انتهى في مارس المنصرم، وشهدت النتائج تحقيق بلايستيشن 5 مبيعات قدرها 3.3 مليون وحدة بين يناير ومارس من هذا العام ما يرفع إجمالي المبيعات للجهاز لنحو 7.8 مليون وحدة منذ إطلاقه، وقد ساهمت الأرقام بتحقيق نتائج قياسية للشركة على مستوى الدخل.

وتمكنت سوني عن تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 3.15 مليار دولار تقريبًا خلال عام 2020 كاملًا بقسم بلايستيشن، وهو رقم قياسي.

وكشفت الشركة عن وصول عدد مشتركي خدمة PlayStation Plus إلى 47.6 مليون مستخدم بالربع الأخير، بنمو 14.7% عن العام الماضي.

كانت سوني تحدثت عن بيعها 4.5 مليون جهاز بلايستيشن 5 بنهاية الربع الماضي، ومع إضافة 3.3 مليون جهاز فالنتائج يصل 7.8 مليون جهاز. وبينما يعد هذا الرقم كبيرًا مقارنة مع مبيعات الجيل السابق خلال الفترة الماضية، إلا أنه أقل من المتوقع ومن الطلب العالمي عليه، خاصة لعدم تمكن الشركة من توفيره بكميات كبيرة بسبب تراجع خطوط التصنيع مع جائحة كورونا.

وبجانب بيعها 3.3 مليون بلايستيشن 5 بالربع الأخير، تمكنت الشركة من بيع مليون جهاز بلايستيشن 4 بالربع الأخير من العام.

وأشارت سوني إلى أفضلية الجيل الجديد بالمبيعات مقارنة مع الجيل السابق عند بيعها، حيث بنهاية مارس 2014 باعت 7.6 مليون.

ربما لو توفرت المزيد من الأجهزة لحققت الشركة مبيعات مضاعفة، لكن ضعف العرض ساهم بوقوفها عند 7.8 مع الجيل الجديد.

المصدر:

Sony