انستجرام تعمل على ميزة تتيح لصانعي المحتوى إنشاء متاجر لبيع منتجاتهم الخاصة

كشف رئيس فيس بوك، مارك زوكيربيرغ، في حوار مباشر له مع أدم موسيري، مدير انستجرام، عن عمل انستجرام على ميزة تتيح للمؤثرين وصانعي المحتوى إنشاء متاجر خاصة بهم للترويج لعلاماتهم التجارية وتحقيق دخل إضافي بالمقابل.

كانت انستجرام قد قدمت الفترة الماضية ميزة المتاجر الإلكترونية على المنصة، لذا تُعد الميزة الجديدة امتدادًا لذلك لكن بشكل خاص لصانعي المحتوى والعلامات التجارية والمؤثرين الذين يرغبون ببيع منتجات باسمهم وليس منتجات عامة.

وعلل زوكيربيرغ العمل على الميزة الجديدة، بكون العديد من صانعي المحتوى والمؤثرين قاموا بالفعل بإنشاء متاجرهم على انستجرام للترويج لعلاماتهم التجارية، لكن الميزة الجديدة الخاصة بصانعي المحتوى والمؤثرين ستساعدهم أكثر على بيع منتجاتهم تحت علاماتهم التجارية أو أسمائهم الخاصة ما يعني مساعدتهم على تحقيق المزيد من الدخل.

المصدر:

Engadget