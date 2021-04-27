سبوتيفاي تعلن رسميًا عن خدمة الاشتراك المدفوعة في البودكاست

أعلنت سبوتيفاي وبشكل رسمي عن إطلاقها خدمة الاشتراك المدفوعة في البودكاست على منصتها، وذلك بعد أسبوع تقريبًا من إعلان آبل عن ميزة مشابهة لصانعي المحتوى.

ستكون الميزة متاحة عبر منصة Anchor التي استحوذت عليها سبوتيفاي عام 2019، وستتيح لصانعي المحتوى وأصحاب البودكاست نشر محتواهم بشكل مجاني أو للمشتركين معهم بمقابل مادي من خلال تحديد نوع المحتوى المراد نشره قبل النشر، وبالتالي سيصل إلى الأشخاص المستهدفين فقط.

وسيتمكن الجمهور على سبوتيفاي من البحث عن حلقات البودكاست المدفوعة بشكل طبيعي، كما ستظهر الحلقات المدفوعة كغيرها ضمن البحث والتوصيات للمستخدمين لكن سيتوجب الاشتراك من أجل الاستماع لها على عكس المحتوى المجاني.

وعلى عكس آبل، فإن سبوتيفاي ستمنح فرصة الحصول على كامل رسوم الاشتراكات لصانعي المحتوى على أن تبدأ بخصم 5% من تلك الرسوم بداية من 2023، فيما تشترط آبل على صانعي المحتوى ضمان اشتراكات سنوية بقيمة 19.99 دولارًا للدخول إلى خدمتها بجانب اقتطاع 30% من القيمة المدفوعة كالمعتاد.

المصدر:

Spotify