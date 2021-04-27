أبرز عروض أمازون السعودية في رمضان لهذا الأسبوع

نأخذكم اليوم في جولة جديدة من عروض وتخفيضات أمازون السعودية الرمضانية مع العديد من الأجهزة الذكية وملحقاتها كما هي العادة.

سماعات سامسونج اللاسلكية

تُعد سماعات سامسونج اللاسلكية جالكسي بودز وجالكسي بودز لايف من أفضل السماعات المتوفرة بالسوق بدون شك، حيث توفر معها الكثير من الميزات مثل العزل والصوت المحيط وغيرها، كما تتسم بتعدد ألوانها لتتناسب مع جميع الأذواق.

خصم: يصل 26%

تتوفران بسعر: يبدأ من 477 ريال لنسخة Buds+ و565 لنسخة Buds Live

متاحتان للشراء عبر أمازون السعودية هنا: https://amzn.to/2Qo5SYk

حافظة حماية لهاتف آيفون 12 برو وآيفون 12 ماكس / حافظة آيفون 11 برو

تأتي هذه الحافظة الجلدية من Tucch وتتميز بتصميمها الأنيق والطبقة الجلدية الناعمة في الواجهة، وتتميز بقدرها على حماية الهاتف من الصدمات والغبار أثناء عدم الاستخدام. وتحوي مكبس مغناطيسي لتجنب فتح الحافظة بدون سبب وتتوفر لهواتف آيفون 12 الكبيرة أو آيفون 11 برو.

تتوفر بسعر: 61 ريال

متاحة للشراء لنسخة آيفون 12 برو وآيفون 12 ماكس هنا: https://amzn.to/2S5cQ4P

متاحة للشراء لنسخة آيفون 11 برو من هنا: https://amzn.to/3niRhco

سماعات سنهايزر اللاسلكية Sennheiser

تُعد Sennheiser واحدة من أقوى الشركات في صناعة المحلقات والأجهزة الصوتية، وتتمتع منتجاتها بسمعة طيبة جدًا في السوق العالمي بفضل التقنيات التي تتمتع بها من الصوت النقي وحتى العزل والصوت المحيط وغيرها.

تتوفر العديد من سماعات سنهايزر في الوقت الحالي مع خصومات تصل 24% على موقع أمازون السعودية ضمن عروض رمضان.

خصم: يصل 24% حسب السماعة

تتوفر بسعر: يبدأ من 438 ريال

متاحة للشراء من هنا: https://amzn.to/3aE9FaA

ساعات سامسونج الذكية Galaxy Active 2

تقدم ساعات سامسونج الذكية الحديثة Galaxy Active بقدرتها على العمل حتى 5 أيام على شحنة واحدة، وذلك بجانب العديد من المزايا المعتادة مثل تتبع نبضات القلب، تتبع النوم، والأوضاع الخاصة باللياقة البدنية، وغيرها.

خصم: يصل 19%

تتوفر بسعر: يبدأ من 780 ريال

متاحة للشراء هنا: https://amzn.to/2QvL0OH

محول كابل طابعة من UGREEN

يوفر هذا المحول إمكانية وصل USB-C مع USB 2.0 المخصص للطابعة أو الماسح الضوئي، ويأتي بلون أبيض وطول متر واحد.

خصم: 15%

يتوفر بسعر: 25 ريال

متاح للشراء عبر أمازون السعودية هنا: https://amzn.to/2Qncean

لوحة مفاتيح الألعاب Geek AK33

تأتي لوحة المفاتيح AK33 من Geek بتصميم مقوس يساعد في تحسين تجربة الاستخدام من خلال وجود منطقة أعلى من منطقة لتتناسب مع حجم استخدام الأزرار، وتتناسب مع جميع الأجهزة المكتبية أو المحمولة.

خصم: 10% مع بنك الرياض

تتوفر بسعر: 158 ريال

متاحة للشراء عبر أمازون السعودية هنا: https://amzn.to/3gEbTuG

كابل صوت قياس 3.5مم من UGREEN يحول من RCA 2

تتيح UGREEN العديد من الملحقات والأدوات المساعدة بالحصول على أفضل تجارب مع الأجهزة الإلكترونية والذكية، وهنا توفر كابل صوت مع 2 RCA إلى 3.5مم.

خصم: 10%

يتوفر بسعر: 45 ريال

متاح للشراء عبر أمازون السعودية هنا: https://amzn.to/3nltDfw

سماعة أذن للألعاب من Kueh

سماعة سلكية 3.5مم من Kueh موجهة للاعبين تحوي ميكروفون مدمج، تعمل مع أجهزة بلايستيشن 4 ونينتندو سويتش لايت وغيرها من أجهزة الألعاب، بجانب توافقها مع الهواتف الذكية والحواسيب المكتبية والمحمولة.

خصم: 15% مع كوبون الخصم / 10% مع بنك الرياض

تتوفر بسعر: 62 ريال

متاحة للشراء هنا: https://amzn.to/3xrfDp1

حامل هواتف وأجهزة لوحية مرن من UGREEN

يتناسب هذا الحامل مع مختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من 4 بوصات وحتى 13 بوصة، ويتيح إمكانية تثبيته على الطاولة أو أي مكان، ويوفر مفصلين رئيسيين لتعزيز المرونة وإمكانية لفه 360 درجة.