آبل بدأت مرحلة إنتاج رقاقة معالجة Apple Silicon M2

بعد تطوير الجيل الأول من رقاقة معالجة آبل سيليكون التي شاهدناها على أجهزة ماك بوك المحمولة ومؤخرًا على أجهزة آيباد برو وآيماك، بدأت آبل مرحلة التصنيع للجيل الجديد من رقاقتها المنتظرة M2.

ووفقًا لموقع Nikkei الموثوق، فإن مرحلة التصنيع بدأت للجيل الجديد من المعالجات، ومن المتوقع بدء وصولها للأجهزة بحلول يوليو 2021.

يشير المصدر إلى إن شركة تصنيع المعالجات TSMC ستقوم بعملية إنتاج المعالج الجديد باستخدام تقنية 5 نانومتر التي تمتلكها (N5P).

وينتظر أن تحوي رقاقة المعالجة M2 من آبل؛ المعالج المركزي CPU، ومعالج الرسومات GPU، والإضافات المدمجة المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كانت آبل قد بدأت خطتها لتطوير معالجاتها الخاصة بالاعتماد على معمارية ARM وترك معالجات إنتل بعد سنوات من التعاون، الأمر الذي نجحت فيه مع إطلاق رقاقة M1 العام الماضي – التي تتواجد على أجهزة ماك بوك آير، ماك بوك برو، ماك ميني، وآيماك، وآيباد برو لكن بصورة أقل مقارنة من تواجد معالجات إنتل.

تخطط الشركة الأمريكية للتخلي عن إنتل بشكل كامل بحلول 2022، لذلك يُتوقع وصول معالجاتها الجديدة على معظم أجهزتها هذا العام.

الجدير بالذكر إن التسريبات تُشير لقدوم أجهزة ماك بوك برو بشاشات 14 بوصة و16 بوصة في الربع الثاني أو الثالث لهذا العام، أي بالتزامن مع موعد وصول رقاقة M2 وفقًا لما أورده موقع Nikkei.

يُشار أن آبل كشفت الأسبوع الماضي عن عدد من الأجهزة الذكية والخدمات ضمن مؤتمرها الذي قمنا بتغطيته هنا.

المصدر:

Nikkei