فيس بوك تعمل على تطوير خدمة بودكاست داخل تطبيقها

كشفت شركة فيس بوك عن سعيها لتطوير خدمة بودكاست على شكل إضافة داخل تطبيقها، بحيث يمكن إضافة قسم البودكاست على شكل تبويب داخل الحساب أو صفحة بجانب تبويبات الصور والفيديو ومعلومات الحساب.

وستتيح الميزة الجديد من فيس بوك للمستخدمين من صانعي البودكاست إضافة أعمالهم مباشرة على المنصة، وبالتالي الوصول للجمهور بشكل سهل وسريع على غرار ما تقوم به مع مقاطع الفيديو وغيرها.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق مشغل صوتي مصغر لسبوتيفاي داخل فيس بوك، بهدف مساعدة مستخدمي الأولى على الاستماع لمحتواهم المفضل دون الحاجة لإغلاق التطبيق الثاني.

وتمثل هذه الخطوة إضافة مهمة لصانعي المحتوى بفيس بوك، خاصة مع الانتشار الكبير للبودكاست على مستوى العالم والاهتمام الكبير الذي يلاقيه من الشركات التقنية والجمهور.

الجدير ذكره بإن آبل قدمت قبل أيام خدمة اشتراكات مدفوعة لمستخدمي البودكاست الخاص بها تساعد من خلاله صانعي المحتوى بالحصول على مقابل لخدماتهم، كذلك تستعد سبوتيفاي لإطلاق ميزة مشابهة هذا الأسبوع حسب التقارير.

المصدر:

Facebook