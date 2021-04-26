سناب تستحوذ على شركة تطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد Pixel8earth

استحوذت شركة سناب على الشركة المتخصصة في تطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد Pixel8earth التي يقع مقرها في كولورادو الأمريكية.

ووفقًا لما نشره موقع TechCrunch الذي أكد الخبر، فإن 4 من موظفي شركة Pixel8earth سينضمون إلى فريق سناب للعمل ضمن فريقها لتطوير الخرائط الخاصة بها.

وسيعمل الفريق بحسب نفس المصدر على تطوير أدوات جديدة للتكامل مع خرائط الواقع المعزز للمستخدمين التي تطورها سناب، لكن ليس هناك أي معلومات حول إذا ما كانت ستقتصر الاستفادة من الاستحواذ الجديد على تطوير خرائط سناب Snap Map الحالية، أم لتطوير إضافات وخدمات جديدة.

يُشار أن Pixel8earth تتيح للمستخدمين والمتطوعين من تصوير أماكن تواجدهم بزاوية 360 درجة لإضافتها إلى الخرائط، وبالتالي تتيح الحصول على صور ثلاثية الأبعاد للأماكن الموجودة على الخدمة.

المصدر:

TechCrunch