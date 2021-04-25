كيف يمكنك إدارة متجرك الإلكتروني الصغير دون موظفين؟

أصبحت منصة انستجرام أرض الفرص لإرساء العديد من المشاريع النسائية المختلفة، والبدء في خوض مجال التجارة الإلكترونية وعالمها الواسع الذي يزخر بالعديد من الفرص. وكانت هي الأساس وراء نجاحات نسائية مبدعة استطعن من خلال مهارتهن العالية إثبات وجودهن والتنافس في السوق المحلي.

سواءً كنتِ موظفة أو طالبة أو ربة منزل وتبحثين عن مصدر دخل إضافي دون الحاجة إلى إصدار تصاريح لا حصر لها أو أيدي عامله كثيرة التكاليف، بالطبع سيكون انستجرام هو الخيار الأمثل الذي يمكنك من عرض منتجاتك المختلفة، مثل منتجات التجميل، الحلويات، الملابس، والتصاميم بأقل تكلفة، لاسيما بعد إضافة العديد من الخصائص التي تمكنك من إنشاء متجر إلكتروني مصغر يخدم شريحة واسعة من العملاء.

إدارة متجرك الإلكتروني بالتعاون مع المستقلين

لا تكتفي بعض صاحبات المشاريع الطموحات من الاعتماد على انستجرام فقط، فتبدأ التفكير بالتوسع واختيار منصات أكبر تلبي احتياجات العملاء المتزايدة مثل إنشاء موقع أو متجر إلكتروني، وتصبح بحاجة إلى التعاون مع متخصصين لاستمرار تطوير المشروع من خلال عدة عناصر مهمة.

وجدت صاحبات المشاريع حلول التوسع وإدارة متاجرهن من خلال موقع خمسات، حيث توفر هذه المنصة خدمات موثوقة وآمنة ساعدتهن على إدارة متجرهن من خلال توظيف المستقلين في مهام عديدة مثل:

خدمات تصميم الجرافيك: تبدء من تصميم هوية المشروع و مرورًا بتصاميم صور المنتجات، إلى الإعلانات وصور مواقع التواصل الاجتماعي. خدمات التسويق بالمحتوى: المنشور بما يتناسب مع المشروع و خدمات تحسين محركات البحث SEO مثل تحسين جودة المحتوى. خدمات أنظمة إدارة المحتوى والبرمجة: وإنشاء موقع على صفحة الإنترنت من خلال ووردبريس، وشوبيفاي، وJoomla، وغيرها على أيدي المتخصصين والمبرمجين في منصة خمسات، وتصميم صفحة الويب والبرمجة والتشفير. توظيف مستقل: وهي تعيين مساعد يتولى بعض المهمات وخدمة العملاء، تستطيع من خلال منصة خمسات الوصول إلى العديد ممن يقدمون هذه الخدمة وبخبرات عملية رائعة.

كيف يساعد موقع خمسات المتاجر الصغيرة؟

أجريت بعض الحوارات مع صاحبات مشاريع سعوديات، في مقدمتهن صاحبة مشروع عباية ترند ABAYA TREND التي تسعى من خلال تصاميمها المميزة الجمع بين جودة اختيار الأقمشة والتصميم والسعر المعقول. وبالحديث عن رغبتها في التوسع من خلال متجر إلكتروني، أجابت: “أرغب في التوسع و لكن لديّ خطط لتوسيع المشروع من خلال متجر أو موقع إلكتروني ليسهل عملية الشراء والتصفح و يجيب على أسئلة العميل ويحفظ حقوقي كتاجر وحقوقه كعميل”.

وعن توفر المنصات التي تساعد على نجاح المشاريع الصغيرة مثل خمسات، التي توفر أدوات وخدمات مثل تسويق من خلال الشبكات الاجتماعية، أو تصميم منشورات انستجرام، أو تصوير المنتجات، أضافت: “أتمنى تكون متوفرة لخدمتنا وتتميز عن باقي المواقع والمنصات”.

وتحدثت لنا ريم الحربي صاحبة مشروع Rh Beauty Box الذي يعنى بتقديم صندوق عناية شخصية بالجسم والبشرة، يحوي منتجات ومقشرات طبيعية مُختَارة بعناية فائقة. عن شغفها وحبها للمشروع : “لكل رائدة أعمال هدف من مشروعها الخاص وكلما استهدفت فئة معينة من المجتمع وركزت عليها كلما زادت في سرعة انتشارها ونجاحها ولهذا السبب نجاح مشروعنا يستهدف النساء وهن فئة كبيرة من المجتمع”.

أيضًا التركيز على نفسك فقط هو عامل أساسي من نجاح كل مشروع برأيي يجب على سيدة الأعمال أن تؤمن بالمشروع الذي تنجزه وتعمل بشغف وتصبر حتى ينجح بالشكل المطلوب، وأن يكون لها منافس وحيد وهي نفسها فقط!

تلقى هذه المشاريع المتخصصة مثل مشروع الحربي قبولًا واسعًا بين النساء، ولكنها تطمح مثل العديد من نظيراتها في التوسع والتطوير، فعلى الرغم من حبها للمشروع وسعادتها بالتواصل شخصيًا عن طريق الرد مباشرة أو من خلال خدمة العملاء، ذكرت في الوقت ذاته عن رغبتها في إنشاء متجر إلكتروني: “بدون شك نواجه مشكلات في المواسم منها الضغط العالي في الطلب وأحيانًا قد يكون تأخير في الرد. لذلك المتجر الإلكتروني يختصر الكثير من الجهد والوقت لنا وللعميل”.

وعن رأيها في وجود منصة خمسات التي توفر لها أدوات وخدمات تساهم في نجاح المشاريع الصغيرة، أضافت: “وجود منصة خاصة لرواد الأعمال وتحديدًا المتاجر الصغيرة والـ home business فكرة جميلة جدًا، لانهم قد يواجهون مشاكل ولا يعرفون من يتجهون له”

تفويض مهام وإدارة العمل إلى المستقلين

من خلال خدمات موقع خمسات، تستطيع الحربي وغيرها من تاجرات انستجرام الطموحات تلبية كافة احتياجات مشاريعهم وتطويرها في أي وقت ومن أي مكان، بدءًا من توظيف مستقل من بين عشرات المستقلين المتواجدين على موقع خمسات للرد على استفسارات العملاء و الطلب أو البحث في موضوع ما لتوفير الوقت على صاحب المشروع والتركيز في أمور أخرى مهمة.

فإذا كنتِ صاحبة مشروع ناجح ولديك العزم على فتح متجر بشكل محترف؛ بإمكانك تحقيق ذلك من خلال خدمة إنشاء موقع وتصميمه على أيدي مبرمجين متخصصين ومن الممكن فيما بعد الاستعانة بخدمة صيانة الموقع وكشف الثغرات. ويمكنك أيضًا اختيار خدمة القوالب الجاهزة مباشرةً، التي يقدمها مجموعة من المتخصصين المحترفين في إدخال المنتجات والصور للموقع وعرضها بشكل متناسق وجذاب.

وبالإمكان الاستعانة بخدمات التسويق عبر انستجرام، والحصول على خدمات تسويقية مرئية مثل تصميم الجرافيك وشعار العلامة التجارية، أو خدمات تسويقية كتابية تشمل جميع ما يتعلق بجودة المحتوى مثل المنشورات الدعائية التي من شأنها الوصول لغالبية الجمهور المستهدف و تحسين أساليب الظهور في محركات البحث التي تسهم بشكل كبير بزيادة عدد الزوار للمشروع.

بلا أدنى شك، سيكون خمسات هي الاختيار الأمثل لتوفير كافة احتياجات مشاريع رائدات الأعمال بكل يسر وسهولة وموثوقية عالية، من خلال خدمات متنوعة عالية الجودة وتكلفة معقولة ستسهم بشكل كبير في تحقيق طموحاتهم وازدهار المشاريع والمضي قدمًا في تحقيق نجاحات عديدة، وتحقق لك هدف إدارة متجرك بشكل كامل دون وجودة موظفين إنما بالتعاون المثمر والمفيد مع المستقلين على مهام معينة.



الكاتب: بدور البريك