شركة Belkin تُعلن عن حامل آمن لقطعة التتبع AirTag من آبل

كشف شركة Belkin ، المتخصصة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وملحقات الأجهزة الذكية، عن حامل آمن لقطعة تتبع AirTag التي أعلنت عنها آبل قبل أيام.

يساعد الحامل الجديد في تسهيل ربط قطعة AirTag مع الممتلكات الأخرى لتتبعها والعثور عليها باستخدام تطبيق Find My، وتجنب أي فرصة لسرقتها. ويأتي الحامل مع شكلين وهما؛ مع حلقة مفاتيح أو مع شريط، ويتميز الحامل بخاصية الغلق المبتكرة من خلال اللف والقفل للحفاظ على جهاز AirTag آمنًا في مكانه، بينما تساعد الحواف المرتفعة على حمايته من الخدوش حسب تعبير Belkin.

وتعقيبًا على ذلك، قال ستيف مالوني وهو الرئيس التنفيذي لـBelkin: “إن تراث شركة Belkin في تصميم المنتجات المستوحاة من الأشخاص هو جوهر ما نقدمه، ونحن متحمسون لطرح طريقة جديدة في السوق لدعم التكنولوجيا المتقدمة وتوفيرها إلى عملائنا”. وأضاف: “يتسم الحامل الآمن بأنه طريقة مريحة وأنيقة تناسب عملائنا لاستخدام أحدث منتجات تبتكرها شركة آبل. ونعلم أنهم سيحبون تجربة اكتشاف جهاز AirTag الفريدة مما سيجعلهم ينعمون بأكبر قدر من راحة البال”.

يتوفر الحامل الجديد بأربعة ألوان تشمل الأسود، الأبيض، الوردي، والأزرق. ويمكن الحصول عليه عبر موقع الشركة أو من خلال متجر آبل بسعر 12.95 دولار أمريكي.