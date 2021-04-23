انستجرام توسع قاعدة إعلاناتها وتجلبها إلى مقاطع Reels

لم تترك انستجرام الفرصة مطلقًا لإظهار الإعلانات على منصتها إلا واستغلتها، وهذا سيستمر مع أكثر مع مقاطع Reels القصيرة، وفقًا لما أعلنت عنه.

ستصل الإعلانات إلى المستخدمين في ألمانيا، البرازيل، الهند، وأستراليا قريبًا، فيما ستصل للأسواق الأخرى حول العالم في الشهور القادمة.

وستظهر الإعلانات بين مقاطع Reels على كامل الشاشة مثلما الحال مع الإعلانات التي تظهر بين القصص، ويمكن أن تصل مدتها إلى 30 ثانية كحد أقصى حتى الآن، فيما يمكن للمستخدمين تخطيها من خلال السحب بشكل مشابه للتنقل بين المقاطع.

ترغب انستجرام في تعزيز تواجدها في التجارة الإلكترونية من خلال إضافة أيقونة “الشراء الآن” للمنتجات المعلن عنها، وبالتالي تسهيل عملية الوصول للمنتجات من المستخدمين.

على نفس الجانب، تختبر انستجرام إضافة ميزة الملصقات للإعلانات التي تظهر في القصة لرفع التفاعل معها، وهي موجهة بشكل كبير لحسابات المؤثرين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم أو صفحاتهم على فيس بوك.

المصدر:

Engadget