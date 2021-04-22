10 نصائح عملية لتسويق المحتوى للمشاريع التجارية الصغيرة

يعد المحتوى جزءًا مهمًا من الخطة التسويقية لأي مشروع صغير. معظم استراتيجيات التسويق الإلكتروني تعتمد على المحتوى، فبدونه لا يوجد شيء لتحسين البحث أو تعزيز فرص الظهور. وهنا نعرض لكم 10 نصائح مفيدة لمساعدتكم في بدء تسويق المحتوى.

ما هو تسويق المحتوى؟

تسويق المحتوى هو استراتيجية تسويقية تركز على صنع وتعزيز جودة المحتوى لجمهورك المستهدف المحدد. فالأساس هو أن تصنع محتوى يحتاجه جمهورك، وبالتالي يجده الجمهور عندما يبحث عن حل مشكلة ما. إذا عرضت محتوى ذا صلة وقيمة فأنت توجه الجمهور بدلًا من أن تبيع لهم منتجاتك أو خدماتك، لذا سيرغبون في البحث عنك عندما يحتاجون المساعدة.

جميعنا نعلم أن صنع محتوى جيد سيساعد مشروعك التجاري على أن يتميز عن غيره ويُظهر للجمهور خبرتك وشخصيتك، لكن كثيرًا من المشاريع الصغيرة تتعثر خلال عملية تخطيط وإنجاز إستراتيجية تسويق المحتوى. ومع ذلك، هناك فوائد جوهرية عند إنجاز تسويق المحتوى، وهناك أيضًا تحديات عديدة. تجاوز التحديات وتعرف على الميزات من خلال نصائح تسويق المحتوى التالية.

نصائح عملية لتسويق المحتوى:

1- الكيف قبل الكم

تقدم المشاريع كمية ضخمة من المحتوى. ومن أجل أن تحصد الانتباه في سوق مفعم بالازدحام والضجيج، فإنك تحتاج أن تتميز وأن تنشر فقط أفضل محتوى يمكنك صنعه.

الكثير منا لا يملك الكثير من الوقت لصنع المحتوى. وعندما نملك الوقت يجب نقوم بأفضل جهد. وأن تصنع محتوى واحدًا مدروسًا بدقة ومكتوبًا بإتقان مرة كل شهر أفضل من أن تنشر الكثير من المقالات ضعيفة الجودة. كمية نشر المحتوى الجديد تعتمد على مدى وفرة مصادرك.

2- كل المحتويات استراتيجية

باعتبار أننا جميعًا لا نملك الوقت الكافي لكتابة شيء لمجرد أننا نحبه، يجب أن نضع بالاعتبار أن كل المحتويات يجب أن تكون استراتيجية. نحتاج أن ندرس المصطلحات المهمة المستخدمة في البحث التي نريد أن نصل خلالها إلى مراتب تصنيف عالية ونعتمد عليها في تخطيط المحتوى.

أنشئ تقرير تحسين محركات البحث SEO لموقعك وانظر إلى مرتبته في نتائج أهم كلمات البحث المفتاحية. إذا كانت هناك كلمة مفتاحية مهمة لا يظهر فيها موقعك ضمن أول 10 نتائج فاصنع محتوى يتضمن تلك الكلمات المفتاحية. واطلع على الأسئلة التي يطرحها الناس خلال بحثهم. تلك الأسئلة ستكون عنوانًا مثاليًا لمحتواك.

3- ضع خطة وجدولًا للمحتوى

ستكون استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بموقعك أكثر نجاحًا إذا وضعت خطة بسيطة وأنشأت جدولًا للمحتوى. فالمسوقين الذين يوثقون استراتيجياتهم هم أكثر نجاحاً بنسبة 313٪ من غيرهم.

خطة المحتوى الخاصة بك هي الاستراتيجية المهمة التي تشكل محتواك، خطتك يجب أن تشمل التالي:

الجمهور الذي تكتب لأجله واحتياجاتهم.

أنواع المحتوى التي تقوم بها.

ما هي التصنيفات التي ستكتب عنها.

ما معدل المرات التي ستنتج فيها محتوى جديد.

أين ستنشر وتعلن عن المحتوى؟

حدد نوع المحتوى؛ هل سيكون محتوى حجر الأساس (CornerStone) أو محتوى دائم الخضرة (Evergreen) وهو يعتبر دائمًا وغير مرتبط بوقت.

أما جدول المحتوى فسيكون بسيطًا وسيحوي قائمة بالمواضيع والتواريخ المحددة لنشرها أو يمكن أن يحوي موضوعات شهرية وعناوينها وأنواع الوسائط المستخدمة. إذا نشرت محتواك فدققه أولًا ثم قرر ما يتوجب عليك استبداله أو تحديثه أو حذفه.

4- امزج بين عدة أنواع من الوسائط ونوّع في المحتوى.

إذا كنت تحب الكتابة فاكتب تدوينات واستخدم فيها صورًا وفيديوهات وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي. إما إذا كنت مثل معظم ملاك المشاريع التجارية الصغيرة لا تفضل الكتابة فسجل أفكارك ووظف كاتباً يكتب تسجيلاتك الصوتية وينشرها.

أو صور فيديوهات وبثوثًا صوتية. ليس من الضروري أن تكون الحلقات طويلة لكن اجعلها تعليمية. وإذا أنجزت محتوى جيداً فأعد توجيهها في إطار أنواع مختلفة من المحتوى وانشرها على منصات مختلفة.

حدد ما يحتاجه جمهورك وشكّله بأفضل صيغة مقبولة وفكر بصنع التالي:

كيف تنشر مدونة لجمهورك عن موضوع معين.

إرشادات مفصلة خطوة بخطوة تساعد العميل لحل مشكلة ما.

اختبارات قصيرة أو تقييمات تساعد جمهورك على أن يتعرفوا على التحديات التي تستطيع حلها لهم.

بثوث صوتية تقابل فيها خبراء في مجالات تكميلية.

فيديوهات تعريفية عن الهدف وراء بثوثك الصوتية أو كيفية إصلاح شيء ما.

تنويع المحتويات المنشورة والوسائط المستخدمة يبقي على اهتمام جمهورك بمحتواك. وعندما تختار النوع المناسب من المحتوى الخاص بالمشكلة التي تعرض حلها فبهذا أنت تصل للأشخاص المهتمين بما تعرضه.

5- اسرد قصة

الناس يحبون القصص. الطريقة التي تحكي بها القصة ستؤثر على كل منهم بطريقة مختلفة حسب ظروفهم، ولا نعني بذلك القصص الخيالية. إذا كنت متمرسًا في مجال ما فلديك الكثير من الخبرة لتساعد الناس من خلالها.

المحامون والمحاسبون القانونيون والمخططون التجاريون يمكنهم تحويل التعليم إلى قصص مشوقة، يمكنهم أن يتناولوا دراسة لحالة ما ويخبروك كيف تساعد العميل لحل مشكلته.

القصص تخلق اتصالًا عاطفيًا وتبني الثقة وتقدم المحفزات لعمل أي شيء. تحدث عن سبب اختيارك لأحد الحلول دون الآخر وكيف ساعد هذا الحل العميل في مشكلته.

6- استخدم أداة الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA)

يريد الناس أن يحفزهم أحد إلى اتخاذ إجراء، أداة الدعوة إلى اتخاذ إجراء هي نسخة فعالة تدعو لاتخاذ رد فعل مباشر، فأنت تدعوهم للقيام بعمل ما، من الممكن أن يكون مشاهدة فيديو أو الاشتراك في قائمة بريدك أو تعلم المزيد حول خدماتك أو تحميل محتوى مفيد.

أداة الدعوة إلى اتخاذ إجراء تستخدم في كل نواحي التسويق، وتتنوع بحسب مجال استخدامك لها، لا تختر أي أداة بشكل عبثي، بل اجعلها متطابقة مع نوع المحتوى الذي تعرضه، وذلك حتى لا تفقد اتصالك بالجمهور. مثلًا، إذا كنت تكتب عن طرق معرفة أماكن الدمار في سطح منزلك بعد عاصفة ماطرة، فأداة الدعوة إلى اتخاذ إجراء المناسبة لك هو أن تعرض خدمة مجانية للكشف على سطح المنزل.

7- لا تنس البريد الإلكتروني

لا تحصر النشر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، اصنع قائمة بريدية وشارك محتواك للمشتركين باستمرار. قائمة البريد الجيدة تمكنك من الوصول إلى المشتركين المهتمين بمحتواك كما تريد. إذا انضموا لقائمتك البريدية فهم حتمًا أكثر اهتماماً بما تقدمه أكثر ممن شاهد المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

اصنع قائمة بريدية للعملاء وشارك المحتوى الذي يساعدهم، لا تدع عملائك ينسونك، أرسل لهم نشرات بريدية تحتوي نصائح مفيدة وعروضًا خاصة تحافظ على مكانة مشروعك واستمر على ذلك. وبحسب نوع مشروعك، تلك العروض ستشجع العملاء على الشراء أكثر.

8- ركز أكثر على المظهر والتنسيق

عندما تكتب محتوى فالمظهر والتنسيق مهمان يساعدان على القراءة. فنص مجرد مكتوب بخط صغير لا يجذب أحدًا، فالناس سيلقون نظرة سريعة على محتواك ليقرروا إذا كانوا مهتمين بالموضوع أم لا. أضف إلى ذلك أن البشر كائنات بصرية والصور والمجسمات والفيديوهات تخفف من حدة النص وتجعله مقبولًا أكثر لقراءته واستيعابه.

احرص على إدخال المسافات البيضاء إلى محتواك، واستخدم خطأ أكبر، وكذلك استخدم القوائم المرتبة. فتقسيم النصوص وإضافة الصور والفيديوهات إلى محتواك كفيلة بتحسين تجربة المستخدم الخاصة بالموقع.

9- أعلن عن محتواك

إذا نشرت مدونة جيدة ولم يقرأها أحد، فما الفائدة؟ ضع كل المحتويات القيمة في موقعك ثم أعلن عنه وانشره ليحصد الانتباه الذي يستحقه.

شارك المحتوى على قنوات التواصل المناسبة لمشروعك التجاري وهي تتضمن أداة قوقل (زيادة النشاط التجاري على قوقل). أرسل محتواك لمشتركي القائمة البريدية، ولاحظ إذا ما كنت ستجد مكانًا لنشر محتواك على نطاق أوسع.

10- اطلب المساعدة

كن واقعيًا بخصوص الوقت الذي تقضيه في تسويق المحتوى معتمدًا على مصادرك فقط. إذا كان صنع المحتوى ليس أحد نقاط قوتك ففكر بالاستعانة بمصادر خارجية لشخص آخر يمكنه إنتاج المحتوى ونشره لك. أشرف على العمل، واحرص أن يكون المحتوى يتفق مع رؤيتك ومعتقداتك. يمكنك أيضًا الاستعانة بوكالة تسويقية متخصصة في التسويق الداخلي، لتساعدك على دمج تسويق المحتوى في عمليات البحث والتواصل.

كل المشاريع تملك الكثير من المحتوى الجاهز للنشر، لكن لا يدرك الكثير قيمة المعرفة والعمل، لذلك احرص على فهم ما يريده عملائك المحتملين وبأي تنسيق يفضلونه، ثم انشر علمك. استغل نصائح تسويق المحتوى هذه واستثمر الآن في استراتيجية تسويق محتواك.

المصدر

ترجمة: أروى المطوع