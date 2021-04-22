تويتر تختبر إضافة قسم معلومات خاص لحسابات أصحاب الأعمال والشركات

بدأت تويتر اختبار ميزة “Professional Profiles” التي توفر أدوات إضافية للشركات وأصحاب الأعمال وتساعدهم على عرض معلوماتهم بطريقة أفضل للجمهور، فضلًا عن مساعدة الجمهور الوصول المباشر لها.

وتوفر الميزة الجديدة من تويتر قسم “عنا” أو “About Us” للحسابات المستهدفة، وتتيح من خلاله إضافة معلومات منوعة مثل الرقم والعنوان الدقيق من خلال الخرائط، ساعات العمل، وغيرها من المعلومات التي يرغب أصحاب الحسابات في إظهارها للجمهور.

وتعقيبًا على هذه الميزة، قال كايفون بيكبور، مدير المنتجات في تويتر، إن هذه الخطوة مجرد البداية لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال على إضافة المزيد من المعلومات عن أعمالهم، وهو ما سيساعدهم أكثر على تسيير أعمالهم.

المصدر:

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