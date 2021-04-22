المملكة المتحدة تعمل على تطوير أقوى حاسوب خارق للطقس بالتعاون مع مايكروسوفت

كشفت المملكة المتحدة عن مشروع جديد لتطوير أقوى حاسوب خارق مخصص للطقس بالتعاون مع شركة مايكروسوفت بتكلفة كبيرة تُقدر بملايين الدولارات – لم يتم تحديدها بالضبط، وذلك بالاعتماد على الدعم الحكومي الذي قدمته المملكة لمكتب الأرصاد الجوية.

يقول مكتب الأرصاد الجوية إن الحاسوب الخارق سيكون أسرع بضعفين من أي حاسوب موجود داخل البلاد في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتربع على عرش قائمة أسرع حواسيب خارقة للطقس في العالم – البالغ عددها 25 حاسوبًا.

يستطيع أقوى جهاز خارق بالمملكة المتحدة القيام بنحو 16 تريليون عملية حسابية في الثانية، لذا من المتوقع أن تفوق قدرة الحاسوب الجديد نحو 32 تريليون عملية في الثانية.

يُنتظر أن يعمل الحاسوب الجديد في صيف عام 2022 وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني، على أن يتم تشغيله بشكل كامل على الطاقة المتجددة، ومن المفترض أن يساهم هذا الأمر في تقليل 7,415 طن من ثاني أكسيد الكربون في العام الأول بفضل التخلي عن الوقود الطبيعي.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع يوم الأرض البريطاني 22 أبريل، البلد الذي اعتاد على التقلبات الجوية الكبيرة والمستمرة، ما سيساعد في توقع حالة الطقس بشكل دقيق لتفادي أي مشاكل ذات علاقة.

وسبق أن قدمت حكومة المملكة المتحدة دعمًا بقيمة 1.2 مليار جنيه أسترليني لمكتب الأرصاد الجوية في فبراير 2020 لمساعدته على تطوير حواسيب الطقس الخارقة.

المصدر:

Met Office