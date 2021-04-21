مبيعات الهواتف الذكية تقفز 24% في الربع الأول من 2021

ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية 24% في الربع الأول من 2021 مقارنة مع نفس الفترة من 2020 وهي القفزة الأكبر في المبيعات منذ الربع الأول عام 2015، وساهمت هذه القفزة في وصول مبيعات الهواتف الذكية إلى 340 مليون خلال هذا العام بعد أن شهدت نفس الفترة من العام الماضي وصولها 275 مليون هاتف.

ووفقًا لشركة تحليل بيانات السوق، Strategy Analytics، استطاعت سامسونج الاستمرار في مقدمة الشركات الأكثر مبيعًا للهواتف في العالم منذ خسارتها هذا المركز مؤقتًا لصالح هواوي في الربع الثاني من 2020 – التي منذ ذلك الحين عانت من خسائر كبيرة في المبيعات بسبب العقوبات الأمريكية جعلتها تتأخر عن نظيراتها في الصين.

وحققت سامسونج مبيعات وصلت إلى 77 مليون هاتف في الربع الأول بنمو بلغ 32%، ثم تبعتها آبل ببيعها 57 مليون هاتف بنمو وصل 44%، وحلت شاومي في المركز الثالث مع بيعها حوالي 49 مليون هاتف ذكي بنمو هائل بلغ 80%، ثم أوبو التي استطاعت بين 38 مليون هاتف بنمو 68%، وفيفو التي باعت 37 مليون هاتف بنمو هو الأكبر وبواقع 85% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ويأتي النمو في مبيعات الشركات الصينية بعد تراجع هواوي الهائل منذ الربع الثاني في العام الماضي وخسارتها لحصة سوقية ضخمة، ومن ثم بيعها علامة هونر التجارية التي كانت سببًا أساسيًا في مضاعفة مبيعاتها في الماضي. وذلك كون معظم المستخدمين أصبحوا يبحثون عن بدائل أخرى خاصة خارج الصين بسبب خدمات جوجل.

يُشار أن السوق الصيني شهد نموًا بمقدار 35% في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول من 2021 مع بيع نحو 94 مليون هاتف بفضل الإقبال الكبير على أجهزة الجيل الخامس.

المصدر:

Strategy Analytics