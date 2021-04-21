شركة التحول الرقمي الهجين FEER McQUEEN تصل السعودية

مع التحول الرقمي الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية بالتوافق مع رؤية 2023، أصبحت الشركات المهتمة بالتحول الرقمي من جميع أنحاء العالم تتهافت للحصول على دورها في هذه الرؤية. ولم تكن شركة التحول الرقمي FEER McQUEEN لمؤسسها فراس مغامس استثناءً من ذلك، حيث قررت التوسع إلى السعودية بعد سنوات من العمل لبنان وتقديم خدماتها في مناطق متفرقة في الشرق الأوسط.

تتميز شركات التحول الرقمي الهجين بتقديم خدمات متنوعة وعدم الاقتصار على تجربة منفردة، تتمثل في تقديم خدمات تجمع المسوقين، المحررين، المصممين، المطورين، ومحركي الرسوم، وغيرهم من المتخصصين لتقديم خدمات شاملة.

وتعزو شركة FEER McQUEEN التي تأسست في لبنان عام 20211 سبب التوسع إلى السعودية للتطور الكبير والدعم المتواصل الذي توفره المملكة للشركات خاصة في مجال التحول الرقمي، فضلًا إتاحتها المجال للإبداع والابتكار لتعزيز رؤية 2030.

وتأكيدًا على الاهتمام برؤية 2030 ومكانتها في استراتيجية الشركة بعد التوسع للمملكة وتعزيز دور المرأة في العمل وتمكينها داخل المجتمع السعودي، تقول FEER McQUEEN إلى إن 58% من موظفيها من الإناث، كما أن 55% من الفريق الإداري في الشركة من الإناث.

يساعد تقديم شركات التحول الرقمي لخدمات متنوعة وشمولية في زيادة الإقبال عليها، خاصة وأنها ستوفر راحة كبيرة للعملاء من خلال تقديم جميع الخدمات من مكان واحد بدلًا من الاعتماد على أكثر من جهة لإدارة المهام.