تباطؤ نمو عدد اشتراكات نتفليكس في الربع الأول بعد الصعود الصاروخي في 2020

أعلنت شبكة نتفليكس عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2021، وشهدت تحقيق صافي دخل بلغ 1.7 مليار دولار أمريكي بفضل وصولها إلى 208 مليون مشترك، لكن هذا النمو جاء أقل بكثير من المتوقع بعد الصعود الهائل لعدد الاشتراكات في فترة كورونا منذ نهاية العام قبل الماضي.

واستطاعت نتفليكس جلب 3.98 مليون مستخدم جديد فقط في الربع الأول من 2021 – أقل من الرقم المتوقع البالغ 6 ملايين مستخدم جديد، وهو ما سبب هبوط في قيمة أسهم الشركة بعد إعلان النتائج.

وحققت الشركة صافي دخل بقيمة 1.7 مليار دولار في الربع الأول، وهي قيمة أقرب لما حققته عام 2019 كاملًا عندما وصل صافي الدخل 1.87 مليار دولار.

وعلى ما يبدو أن عودة الحياة إلى بعض المناطق حول العالم في ظل جائحة كورونا تسببت بتراجع الإقبال هذا العام، بجانب انتشار خدمات البث الأخرى المنافسة وفي مقدمتها خدمة آبل وديزني بلس.

من جهتها بررت نتفليكس تراجع إقبال المشتركين على خدمتها لقلة العروض الجديدة المقدمة، خاصة مع توقف أو تأجيل إنتاج معظم الأعمال الجديدة بسبب تداعيات كورونا وعدم القدرة على تصويرها.

يُشار أن فيلم Outside the Wire الذي أطلقته الشركة في يناير هذا العام استطاع تحقيق أكثر من 66 مليون مشاهدة عند إطلاقه، ليكون أحد أقوى الأفلام تحقيقًا للمشاهدات عند إطلاقه في تاريخ أعمال الشركة.

المصدر:

Netflix