مجموعة من عروض أمازون السعودية الرمضانية من ملحقات الأجهزة الذكية والتلفزيون

نعود إليكم من جديد مع مجموعة من عروض أمازون السعودية الرمضانية لنوفر معها مجموعة من ملحقات الأجهزة الذكية والتلفزيون التي نتمنى أن تحوز على إعجابكم.

عروض أمازون السعودية الرمضانية

كابل إيثرنت من UGREEN

يوفر هذا الكابل سرعة تصل حتى 10 جيجابايت، وهو مناسب لمختلف الأجهزة كمنصات ألعاب إكس بوكس وبلايستيشن، وأجهزة الكمبيوتر، والراوتر.

خصم: 6 ريالات

يتوفر بسعر: 34 ريال

يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3amA7pe

منظم كوابل من UGEEN

يتيح هذا اللاصق لتنظيم الكوابل والأسلاك، إمكانية استخدامه على أي مجموعة أسلاك وفكه وربطه مجددًا في أي وقت، كما أنه يوفر 5 أمتار من الطول للاستخدام.

خصم: 27 ريال

يتوفر بسعر: 38 ريال

يمكن الحصول عليه من أمازون السعودية عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3gmJt8g

لوح تلفزيوني من BRV قياس 55 بوصة

لوح للتلفزيون مصنوع من الخشب البرازيلي ويأتي بلونين أبيض وبني، يأتي اللوح مزودًا برفوف وحوامل لوضع الأغراض الجانبية.

خصم: 75 ريال

يتوفر بسعر: 169 ريال

يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2RGG4ql

حامل تلفزيون بدرجين من BRV

حامل خشي باللون الأبيض يتميز بتصميم أنيق، يوفر معه درجين ورفوف لاستخدامها في تنظيم ووضع الديكورات أو مستلزمات التلفزيون أو الكتب وغيرها.

يتوفر بسعر: 191 ريال

يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2Q5til3

حافظة حماية لجهاز آيباد آير 4 أو آيباد برو 10.9 بوصة

تأتي هذه الحافظة ضمن عروض أمازون السعودية من أينو تيك وتتميز بغطاء مغناطيسي يدعم خاصية الاستيقاظ التلقائي، وتوفر مرونة في الاستخدام بفضل وجود زوايا قابلة للتعديل بحيث يمكن وضعها كحامل لتثبيت الجهاز من أجل المشاهدة أو القيام بالأمور الأخرى دون حمل الجهاز.

خصم: 15 ريال

يتوفر بسعر: 59 ريال

يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3gkLLoa

حامل هاتف للسيارة

حامل قابل للالتصاق مناسب لمعظم الهواتف الذكية خاصة الكبيرة منها؛ مثل آيفون 11 برو ماكس وجالكسي S10 بلس. يوفر هذا الحامل مرونة في تحريك الهاتف والاستخدام.

خصم: 17 ريال

يتوفر بسعر: 42 ريال

يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2P4Z5C6

حافظة أو غطاء حماية آيفون 12 برو ماكس

حافظة لامعة وشفافة من UGREEN التي تعد من أبرز العلامات التجارية في تطوير ملحقات الهواتف الذكية، وهي مضادة للخدوش.

خصم: 6 ريالات

يتوفر بسعر: 34 ريال

يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3swQSnE

نتمنى أن تكون هذه المجموعة من الملحقات البسيطة ضمن عروض أمازون السعودية الرمضانية قد نالت إعجابكم، ونعدكم بتقديم عروض جديدة من أمازن السعودية الفترة المقبلة.