مؤتمر آبل: الكشف عن آيباد برو وجهاز آيماك وقطعة التتبع AirTag

انطلق مؤتمر آبل الليلة كما هو منتظر، وحمل معه العديد من المنتجات والتحديث على خدمات الشركة وفي مقدمتها قطعة التتبع AirTag التي طال انتظارها، جهاز آيماك جديد، تلفزيون جديد، وتحديث تطبيق البودكاست. بجانب الإعلان عن لون بنفسجي لهاتف آيفون 12 لأول مرة.

آيباد برو – iPad Pro

أعلنت آبل عن آيباد برو مع تحديثات كبيرة أبرزها وصوله مع رقاقة معالج M1 المتوفرة في حواسيب ماك المحمولة، وهي رقاقة ستساعد في توفير سرعة أعلى 50% مقارنة مع الجيل السابق وسرعة معالجة رسومات أكبر بنحو 40%. وسيوفر آيباد برو دعم تقنية الجيل الخامس لأول مرة مع أجهزة آيباد.

سيأتي الجهاز مع شاشة Liquid Retina XDR المشابهة للشاشة الموجودة في أجهزة ماك برو، بقياس 11 بوصة أو 12.9 بوصة.

على نفس الجانب، سيوفر الجهاز كاميرا محسنة مع تقنية تتبع الحركة ” Center Stage” أثناء مكالمات الفيديو، ومستشعر LiDAR.

سيوفر الجهاز منافذ USB C و Thunderbolt و USB 4، كما سيقدم الدعم لقلم آبل الذكي، وسعة تخزينية تصل حتى 2 تيرابايت.

يصل آيباد برو الجديد بالنصف الثاني من مايو وبسعر 799 دولارًا لنسخة 11 بوصة، وبسعر 1,099 دولارًا لنسخة 12.9 بوصة.

آيماك – iMac

تأتي أجهزة آيماك المكتبية بتصميم أقرب لأجهزة آيباد ومختلف كليًا عن التصميمات التي ظهر بها سابقًا، كما سيتوفر بـ7 ألوان.

سيوفر آيماك الجديد شاشة ريتينا بقياس 24 بوصة بدقة تصل 4.5K، وسيحمل كاميرا أمامية بدقة 1080 بكسل محسنة عن السابق.

وكما كان منتظرًا، فإن الجهاز الجديد سيأتي مع رقاقة معالجة M1 التي طورتها آبل مؤخرًا وتواجدت على حواسيب ماك بوك المحمولة؛ وستوفر الرقاقة سرعة أكبر 85% من الجيل السابق، ومعالج رسوميات بكفاءة أكثر مرتين من الجيل السابق كذلك. وسيضيف الجهاز 3 ميكروفونات، 6 سماعات.

ستكون هناك نسخة تدعم تقنية بصمة الأصبع Touch ID، لوحة مفاتيح Magic، منفذي USB 3، وكابل إيثرنت للاتصال السلكي بالشبكة.

سيتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 1,299 دولارًا أمريكيًا للنسخة العادية، وبسعر 1,499 دولارًا أمريكيًا للنسخة الداعمة لميزة Touch ID.

قطعة التتبع AirTag

تساعد هذه القطعة التي يمكن تثبيتها على مختلف الأجهزة بتتبع مكانها وتسهيل العثور عليها، وستأتي مع معالج U1 الجديد، بطارية تقول آبل بإمكانها العمل حتى عام كامل، ودعم معيار مقاومة الماء IP67. كما ستأتي مع 4 أشكال مختلفة.

ستتوفر القطعة في 30 أبريل بسعر 29 دولارًا أمريكيًا لكل واحدة، بينما سيكون سعر القطع الأربعة معًا 99 دولارًا أمريكيًا.

تلفزيون آبل – Apple TV

قدمت آبل هذا الجهاز الجديد المصنوع من ألياف الأخشاب الطبيعية للحفاظ أكثر على البيئة، جنبًا إلى جنب مع تقديمه هيكل من الألومنيوم القابل لإعادة التصنيع بالكامل.

يأتي هذا الجهاز بدقة 4K مع معالج A12 ليقدم وضوح أعلى وسرعة أكبر، ويبدأ سعره من 179 دولارًا أمريكيًا.

تحديث تطبيق آبل بودكاست

حصل تطبيق بودكاست آبل على تحديث شامل، وأضاف ميزة الاشتراكات في حلقات البودكاست المفضلة لدعم الناشرين.

آيفون 12 وآيفون 12 ميني باللون البنفسجي

في خطوة لإضافة المزيد من الخيارات للمستخدمين، كشفت آبل في مؤتمر اليوم عن نسخ باللون البنفسجي من هاتفي آيفون 12 وآيفون 12 ميني. ويتمتع الجهازان بنفس الميزات الأساسية لكن بلون مختلف.

ستتاح الأجهزة للطلب المسبق في 23 أبريل، وستتوفر بالسوق في 30 أبريل.